Luni, 18 Octombrie 2021 (14:19:40)

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 58 persoane suspecte de infecție cu Covid, în același interval de timp fiind externate 28 persoane. Luni dimineață, în secțiile Covid ale spitalelor din județ erau internați 688 de pacienți cu Covid și 46 de pacienți suspecți de infectare. La nivelul județului erau disponibile 220 locuri libere pentru pacienții cu Covid, un loc liber la ATI Covid, la Spitalul Municipal Rădăuți, și 74 locuri pentru zona tampon.

În Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava sunt internați 258 de pacienți cu Covid, 33 de pacienți sunt în zona tampon și 348 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

Din cei 258 pacienți diagnosticați Covid, 128 prezintă forme grave și 18 au forme critice și sunt internați în secția ATI. La terapie intensivă 9 pacienți sunt ventilați non-invaziv și 3 pacienți sunt intubați, ventilați invaziv. Spitalul Suceava are 321 de paturi libere, din care 39 pentru pacienți cu Covid, 266 în sectorul non-Covid și 16 pentru zona tampon.

La Rădăuți sunt internați 141 pacienți cu Covid, dintre care 9 cu forme critice; la Câmpulung Moldovenesc - 60 de pacienți cu Covid, dintre care 20 cu forme grave; Gura Humorului - 60 de pacienți cu Covid, Siret - 26 de pacienți cu Covid, Vatra Dornei - 69 de pacienți cu Covid, dintre care 8 cu forme grave și 8 cu forme critice; Fălticeni - 74 de pacienți cu Covid, dintre care 4 cu forme critice.

În carantină sunt 1.677 persoane, dintre care 83 intrate în intervalul 17-18 octombrie, iar în izolare, în afara celor aflate în spital se află 3.387 persoane, din care 164 intrate în acelaşi interval.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, una nu are niciun caz în evoluție, una are un caz în evoluție, 15 au sub cinci cazuri în evoluție, 29 au sub zece cazuri în evoluție, iar 68 au peste zece cazuri în evoluție.

La această dată în județul Suceava sunt 3.294 cazuri de infecție Covid în evoluție.