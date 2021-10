Duminică, 17 Octombrie 2021 (13:29:22)

Polițiștii suceveni au demarat acțiuni de control cu efective sporite, începând din data de 14 octombrie, dispuse de la nivel central în contextul pandemic actual, fiind verificate, sâmbătă noapte, numeroase evenimente private, localuri, săli de jocuri etc. Numai sâmbătă noapte au fost organizate 16 acțiuni distincte la nivelul municipiilor și orașelor și alte 15 acțiuni punctuale în mediul rural. Au fost făcute controale la mai multe nunți iar concluzia a fost că în general se respectau regulile privind gradul de ocupare. În general, cei verificați prin sondaj aveau certificate verzi.

Totuși, deși s-a pus accent pe prevenire, s-au dat și ceva amenzi.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a declarat:

”Au fost identificate 72 de persoane care nu au respectat măsurile stabilite prin lege, respectiv patru persoane care nu au respectat măsura carantinării, 44 de persoane care nu au respectat măsurile individuale de protecție sanitară și 24 de persoane care nu au respectat restricțiile privind circulația persoanelor pe timp de noapte, în localitățile cu incidență mare. Au fost controlate 162 de unități economice, fiind identificate 3 unități care nu respectau măsurile de diminuare a impactului riscurilor”.

Zilnic, în această perioadă, pe raza județului acționează, în medie, 200 de polițiști, alături de jandarmi și polițiști locali.

Cu titlu de exemplu, polițiștii de la Secția Rurală Vadu Moldovei au intervenit, joi noapte, în urma unei sesizări anonime, la un restaurant din satul Boroaia, unde au fost anunțați că are loc o petrecere la care participă persoane nevaccinate. Sesizarea s-a confirmat doar în parte, în sensul că patru dintre cei aproximativ 20 de participanți nu aveau certificate verzi asupra lor. Petrecerea a avut loc la restaurantul „Afroditi”, în Boroaia, organizatorul fiind un localnic care le-a spus polițiștilor că are un eveniment priva. Toate persoanele au fost verificate cu dispozitivele electronice de citire a certificatelor verzi, fiind identificate patru persoane care nu au putut face dovada certificatului verde electronic COVID. Polițiștii au dat o amendă de 2.000 de lei organizatorului, plus patru sancțiuni celor patru care nu aveau certificate verzi (valoarea celor patru sancțiuni nu a fost comunicată de poliție, fiind probabil vorba de avertismente). Evenimentul a fost întrerupt și persoanele rugate să părăsească incinta, transmite Poliția

• Nunți permise cu maxim 50% din capacitatea localului ocupată

Conform actualelor prevederi legale, se permite organizarea de evenimente private(nunți, botezuri) cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 200 de persoane, în interior sau în exterior, în județele/ localitățile unde incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, participarea fiind permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV 2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea a schemei complete de vaccinare, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV 2.

În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulația persoanelor afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 20.00 -5.00,cu excepția situațiilor justificate, printr-o declarație pe proprie răspundere. Regula de restricții de circulație nu este și pentru vaccinați. Florin PAIU florinp@monitorulsv.ro