Miercuri, 6 Octombrie 2021 (15:20:45)

Autogara din centrul municipiului Suceava a devenit istorie. Începând de luni, autogara a fost închisă, iar toate cursele au fost mutate la noua locație, de pe strada Traian Vuia. Practic, după zeci de ani de funcționare, autogara a dat ultima ”reprezentație”, iar pe locul acesteia se va ridica un complex rezidențial, cu spații comerciale și apartamente. Potrivit conducerii SC Transporturi Auto SA Suceava, firmă care este proprietara clădirii, în cursul săptămânii viitoare va începe demolarea. Noua autogară din Suceava de pe strada Traian Vuia a devenit operațională, după ce reprezentanții SC TA SA au obținut toate actele necesare, inclusiv licența de autogară. ”Am transmis o adresă către TPL prin care ne-am arătat disponibilitatea de a pune la dispoziție permanent un peron al autogării de pe strada Traian Vuia pentru mijloacele de transport în comun. În felul acesta, călătorii pot ajunge în punctele dorite, centru, gară etc. Încă nu am primit nici un răspuns, dar am convingerea că decizia care se va lua va fi în avantajul pasagerilor”, a precizat Dumitru Dîmbu, acționarul semnificativ al SC Transporturi Auto SA Suceava.

Noua autogară își desfășoară activitatea pe o suprafață de 3.800 mp pe un teren situat pe strada Traian Vuia, în apropiere de sediul Jandarmeriei din Suceava. Clădirea are o sală de așteptare cu scaune tip aeroport, toalete, casierie, birou informații și birou pentru bagaje de mână, dar și birou de mișcare și spații de închiriat. Sala de așteptare este prevăzută cu încălzire prin podea cu climatizare, iar călătorii vor fi anunțați de cursele care vin și pleacă prin intermediul unui afișaj electronic, dar și cu ajutorul sistemului de sonorizare. În curte au fost amenajate 9 peroane, 6 locuri pentru taxi, dar și o zonă de urgențe. De asemenea, a fost amenajată o zonă de debarcare a călătorilor. Tot în aceeași zonă a fost deschis un restaurant, care are și terasă, cu o capacitate totală de 200 de locuri.