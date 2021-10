Marţi, 5 Octombrie 2021 (15:17:10)

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc au anunțat că șoferul care a provocat un accident mortal pe 1 octombrie, la Vatra Moldoviței, a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile , după cele 24 de ore de arest. Este vorba de un accident în care autorul are grave circumstanțe agravante – suspiciuni de consum de alcool și infracțiunea de părăsirea locului accidentului. Chiar și așa, procurorul de caz a decis ca inculpatul să fie plasat direct sub control judiciar, așadar în libertate, dar cu o serie de interdicții și obligații impuse. Cel puțin comparativ cu alte cazuri similare, decizia pare blândă.

Vineri, 1 octombrie, în jurul orei 21.00, polițiștii au fost sesizați prin 112 că în comuna Vatra Moldoviței este o persoană decedată ca urmare a unui accident rutier. Din păcate, cei care au făcut descoperirea au fost chiar membrii familiei femeii, Maria C., în vârstă de 75 de ani, din Vatra Moldoviței. Femeia era proiectată în afara carosabilului.

Fiind vorba de un accident cu fugă de la locul faptei, imediat s-a format o echipă de cercetare complexă, cu polițiști de la Serviciul Rutier, polițiști de la Compartimentul Rutier Câmpulung Moldovenesc, însoțiți de un tehnician criminalist. S-au găsit urme ale mașinii la fața locului și s-a ajuns, până în miezul nopții, la un localnic care stă la aproximativ un kilometru de locul accidentului. Autoturismul implicat în accident, un VW, a fost găsit într-o grădină de lângă locuința suspectului.

Din cercetări a rezultat că vineri, în jurul orei 19.30, Vasile Popiuc, în vârstă de 54 de ani, din Vatra Moldoviței, în timp ce se deplasa pe DJ 176, pe direcția dinspre Moldovița spre Frumosu, a acroșat-o pe bătrâna care se deplasa pe acostamentul de la marginea drumului, după care și-a continuat drumul, ducând mașina în grădină și încercând să scape de răspundere.

Bărbatul a putut fi testat la aproximativ cinci ore de la accident, etilotestul indicând concentrația de 0,51 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul de 54 de ani a fost dus de polițiști la Spitalul Câmpulung Moldovenesc, pentru a i se recolta probe biologice și a i se face un calcul retroactiv al alcoolemiei.

Bărbatul din Vatra Moldoviței a fost pus sub acuzare, cel puțin în primă fază, pentru infracțiunile de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.

Controlul judiciar este valabil din data de 3 octombrie, inculpatul având impuse obligații de la care nu are voie să se abată.

Cu privire la alcoolemie, sunt așteptate probabil rezultatele probelor biologice și completarea probatoriului.

Până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată, inculpatul se bucură de prezumția de nevinovăție.