Vineri, 1 Octombrie 2021 (12:46:17)

La Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava a avut loc astăzi deschiderea noului an universitar 2021-2022. Cu acest prilej, având în vedere condițiile pandemice în derulare, festivitatea a fost organizată în aer liber, în campusul universității, începând cu ora 10.00, la ea participând conducerea universității, autorități județene și locale, profesori și studenți. După intonarea imnului Universității ”Ștefan cel Mare” a luat cuvântul rectorul USV Valentin Popa, care a vorbit despre dezvoltarea universității sucevene și programele noi de dezvoltare în ceea ce privește planul de învățământ, precum și despre investițiile în infrastructura universității, unele aflate în derulare, iar altele în stadii de demarare. Prezent la deschidere, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a vorbit despre colaborările fructuoase avute de-a lungul timpului cu universitatea din Suceava, precum și de sprijinul constant acordat de instituția pe care o conduce în dezvoltarea noilor ramuri de învățământ a principalei instituții de învățământ sucevene. Primarul Ion Lungu i-a asigurat pe profesorii și studenții universității de viitoare colaborări în privința dezvoltării municipiului Suceava și le-a mulțumit pentru cele care au dat roade până la acest moment.

Faptul că Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava are de acum 11 facultăţi, ca urmare a înfiinţării Facultăţii de Medicină și Științe Biologice, este un lucru care a fost apreciat de către vorbitori, fiind considerat un important eveniment al noului an universitar. Despre această nouă facultate, la care conducerea universității împreună cu profesorii lucrează de mai bine de 10 ani, au fost făcute mai multe lămuriri în cadrul unei conferințe de presă organizată în Sala Senatului Universității ”Ștefan cel Mare”, unde împreună cu conducerea universității, prof . univ. dr. Mihai Covașă, decanul acestei facultăți, a dat mai multe informații despre secțiile nou înființate și corpul profesoral care se va ocupa de noile discipline. În jurul orei 12.45, în Aula Magna a universității are loc festivitatea de deschidere a noului an universitar, organizată de Facultatea de Medicină și Științe Biologice.