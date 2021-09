Joi, 30 Septembrie 2021 (18:56:50)

Managerul Spitalului Județean Suceava, dr. Alexandru Calancea, a atras atenția asupra faptului că în județ ar putea să fie nevoie ca două spitale să fie declarate „spitale Covid”. Anunțul a fost făcut în plenul ședinței Consiliului Județean de joi, dr. Alexandru Calancea declarând că în momentul de față situația din Spitalul Județean este mai mult decât îngrijorătoare. Coordonator al acțiunilor pentru prevenirea Covid în județul Suceava, Alexandru Calancea a spus că una dintre propunerile sale a fost transformarea Spitalului Municipal Fălticeni în spital Covid pentru o perioadă de o lună sau două. El a adăugat că în funcție de evoluție cazurilor ar putea să mai fie nevoie de încă un spital Covid.

Calancea a declarat că acest lucru ar trebui să se întâmple pentru ca Spitalul Județean Suceava să poată trata în continuare pacienții cu alte patologii. „Organizarea anticovid din acest județ a fost dată ca exemplu la nivel național, dar din păcate creșterea numărului de cazuri ne depășește, de aceea trebuie să colaborăm cu toții. Va fi o lună de foc pentru spitale”, a spus managerul Spitalului Județean Suceava. El a spus că Spitalul Județean este pregătit să facă față valului patru de Covid, cu materiale de protecție, dezinfectați, dar și prin colaborarea cu medicii epidemiologi și având circuitele medicale necesare.

„Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm este creșterea rapidă a numărului de cazuri noi, a numărului de pacienți cu noul coronavirus. Și se estimează că spre finalul lunii octombrie să ajungem la dublarea numărului de cazuri. Presiunea este foarte mare pe sistemul medical”, a arătat dr. Alexandru Calancea. El a adăugat că la nivelul județului au fost create inițial 450-500 de paturi pentru pacienții Covid, iar în momentul de față numărul paturilor a ajuns la 600. „Trebuie spus că rata de infectare se dublează aproape la mai puțin de șapte zile. În aceste condiții, în următoarele săptămâni avem nevoie de mult mai multe paturi. Propunerea mea a fost să găsim un spital, sper să nu fie vorba de două, care, să nu spun sacrificate, dar care să vină în ajutorul real al județului”, a arătat Calancea.

El a spus că în județ, pe zona de terapie intensivă pentru pacienții Covid sunt 20 de paturi, acesta fiind numărul maxim disponibil. „La spitalul din Fălticeni am reușit să avem două paturi în plus, iar la spitalul din Rădăuți încercăm să suplimentăm cu încă patru paturi. Dar trebuie să avem grijă și de pacienții non-Covid, motiv pentru care celelalte spitale trebuie să vină cu cât mai multe paturi Covid, astfel încât Spitalul Județean să poată trata patologia non-Covid. Am propus ca Spitalul Fălticeni pentru o perioadă de o lună sau două să fie transformat în spital Covid. Și sper că va trebuie ca doar un spital să fie transformat în spital Covid”, a mai declarat managerul Spitalului Județean. El a atras atenția, din nou, că previziunile pentru perioada următoare sunt cât se poate de sumbre, motiv pentru care ar trebui ca în județ să fie două spitale Covid.