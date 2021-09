Miercuri, 22 Septembrie 2021 (12:54:52)

Un bebeluș în vârstă de 22 de zile, cu o formă severă de Covid, urmează să fie transferat de la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava la o clinică de pediatrie din Iași, în cursul zilei de miercuri. Purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Dan Teodorovici, a declarat că bebelușul, care are și Sindrom Down și o posibilă malformație cardiacă, are insuficiență respiratorie severă provocată de virus. Un alt bebeluș, în vârstă de două luni, care are și o malformație cardiacă și de asemenea cu formă severă de Covid, a fost transferat la Iași în ziua precedentă.

La această dată, în Spitalul de Urgență Suceava sunt internați 6 copii, cel mai mare în vârstă de 16 ani.

În presa centrală, dr. Mihai Craiu, medic primar pediatrie la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu", a atras atenția că bebelușii și copiii mai mari care au boli grave au un risc foarte mare de infectare, în cazul tulpinii Delta. Adolescenții au un risc suplimentar deoarece pot face sindrom inflamator multisistemic care poate să lase sechele. Medicul a subliniat că majoritatea copiilor infectați fac forme foarte ușoare de boală sau forme asimptomatice. „La risc foarte mare sunt copiii în primele luni de viață sau cei mai mari care au boli grave", a spus dr. Craiu.

Simptomele Covid la copii diferă în funcție de vârstă. Manifestările digestive sunt specifice copiilor mici, de grădiniță, dar majoritatea copiilor, indiferent de vârstă, au febră, care nu scade cu antitermicele la care scădea înainte. Dacă copilul primește un medicament pentru febră la care organismul lui reacționa în mod obișnuit, iar acum nu se întâmplă asta, părinții trebuie să meargă cu el la medic.

Al doilea semn este frecvența respiratorie - atunci când un copil respiră mai repede de 50 de ori pe minut. Este primul semn de afectare a căilor respiratorii.

Al treilea semn este deshidratarea. Copilul are mucoase uscate și nu mai urinează.

Aceste simptome ar trebui să îi determine pe părinți să meargă cu copilul la spital.

Dr. Mihai Craiu a atenționat că un copil cu Covid poate avea orice semn clinic, de la convulsii, la comă, existând astfel de situații la sugari. De asemenea, a spus medicul, un copil din 10 rămâne cu unele simptome chiar și la câteva luni după ce a trecut boala.