Vineri, 17 Septembrie 2021 (12:20:04)

Direcția de Sănătate Publică Suceava trage un semnal de alarmă public referitor la situația epidemiologică din județul Suceava, care pe zi ce trece devine mai îngrijorătoare.

Directorul DSP, Olivia Ioana Vlad, recomandă cu insistență populației să respecte normele igienico-sanitare pentru evitarea infectării cu SARS-CoV-2: evitați locurile aglomerate; păstrați distanța socială; purtați obligatoriu masca în spațiile publice închise și în spațiile deschise aglomerate. DSP recomandă insistent vaccinarea împotriva COVID-19, arătând că astfel se reduc riscul de infectare, riscul de transmitere a virusului; riscul de spitalizare și de deces.

„Dacă prețuiți sănătatea și viața dumneavoastră și a celor dragi, respectați cu strictețe condițiile de izolare și carantinare, în caz de infectare. Vă rugăm să țineți seama de faptul că, din cauza planului de reziliență, prin care spitalele sunt nevoite să își transforme paturile din alte specialități medicale în paturi suport covid, se reduce posibilitatea de a trata pacienții cu boli cronice, care au atâta nevoie de îngrijire medicală periodică”, este apelul directorului Olivia Ioana Vlad către suceveni.

Directorul DSP Suceava a arătat că la această dată mai sunt doar 11 unități administrativ-teritoriale (UAT) pe raza județului Suceava, care au incidența zero la mie; 56 de localități au incidența sub 1 la mie, dar în ultima săptămână incidența a fost staționară, ceea ce ar indica, afirmă Olivia Vlad, că „lucrurile sunt oarecum sub control”. Un număr de 35 localități au incidența între 1-2 la mie, cele mai multe dintre acestea fiind localități mici, cu număr de populație scăzut. În aceste localități au fost câteva cazuri (ulterior contacții lor), dar „fiind respectate cu strictețe izolarea și carantinarea bolnavilor și contacților, se păstrează în aceste cifre”, a declarat directorul DSP. În categoria incidenței de 1-2 la mie sunt însă și localități unde rata de infectare crește zilnic: Bălcăuți, Cajvana, Câmpulung Moldovenesc, Dornești, Frătăuții Noi, Marginea, Milișăuți, Mușenița, Pătrăuți, Pârteștii de Jos, Rădăuți, Suceava, Scheia, Todirești, Udești, Vadu Moldovei, Vama și Volovăț.

Problema devine îngrijorătoare pentru 8 UAT- uri din județ care au incidența peste 3 la mie, una dintre ele este staționară (Horodnic de Jos 4,03 la mie), însă la celelalte se observă o creștere clară: Botoșana de la 4,09 la 5,21/1000, Frătăuții Vechi de la 1,82 la 3,63/1000, Gălănești de la 1,26 la 3,16/1000, Horodnic de Sus de la 3,01 la 3,72/1000, Poieni Solca de la 3,50 la 5,25/1000 , Rădășeni de la 1,23 la aproape 3/1000 și Solca de la 1,52 la 3,79/1000.

În ceea ce privește numărul de persoane infectate cu Covid-19 internate în spital, cifrele vorbesc de la sine: la 1 septembrie erau 99 de pacienți internați, din care 11 la ATI și nici un deces; la 9 septembrie erau 212 de internați, din care 17 la ATI și un decedat pe zi; la 16 septembrie erau 341 internați, din care 16 la ATI și 8 decedați.

Până la jumătatea lunii septembrie a.c. erau în total 380 de internați în spital și 26 de decese, comparativ cu luna august a.c., când a fost centralizat un total de 234 internați și 13 decese.

Până la jumătatea lunii septembrie a.c. s-au înregistrat 1.270 de persoane infectate cu Covid-19, comparativ cu întreaga lună septembrie a anului trecut, când nu era disponibil vaccinul anticovid, și s-au înregistrat 1.252 de persoane infectate.