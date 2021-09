Miercuri, 15 Septembrie 2021 (15:08:59)

Reprezentanții Centrului de Etică, Filosofie şi Inginerie în Societate (C-EPHES) din cadrul Școlii Doctorale de Științe Sociale şi Umaniste din USV participă în aceste zile la Summitul mondial SI4SI, organizat de Societatea Internaţională pentru Studiul Informației/International Society for the Study of Information. Universitatea suceveană este singura instituție de învățământ superior din România invitată să participe la acest eveniment mondial, USV fiind de altfel singura în cadrul căreia funcționează o școală doctorală de filosofie specializată în confluența domeniilor Filosofie şi Inginerie.

Evenimentul se derulează în perioada 12-19 septembrie în regim online, Summitul mondial 2021 având tema „Studiul Informaţiei pentru beneficiul umanității: Să învățăm din trecut şi să construim pentru noua normalitate”/Information Study for the Benefit of Humanity: Learning from the Past and Building the New Normal, sub coordonarea principală a profesorului Marcin J. Schroeder, de la Universitatea Tohoku, din Japonia. ( https://summit-2021.is4si.org/). Programul ediției din acest an include şi o conferință cu tema „Filosofie şi computing”/Philosophy and Computing, coordonată de Peter Boltuc, de la Universitatea Northern Illinois, S.U.A. La invitația profesorului Boltuc, cei din cadrul centrului C-EPHES din USV vor organiza vineri, 17 septembrie 2021, două panel-uri pe teme de actualitate. Acestea reprezintă o continuare a conferințelor PHEADE organizate în ultimii 12 ani de către Societatea Română de Filosofie, Inginerie şi Tehnoetică (SRFIT) şi de Centrul de Cercetare în Filosofie, Inginerie şi Etică pentru Societate (C-EPHES). Temele prezentate de doctoranzii suceveni sunt: „Așteptând prima Inteligență Artificială înscrisă la un program de studii (universitare) din domeniile filosofiei, științelor sociale şi disciplinelor umaniste”/Waiting for the first AI enrolled in a philosophy/social sciences/humanities program, programat între orele 16:10-18:10 și „Pentru o etnologie a moralităților”/For an ethnology of AGIs moralities, cu derulare a prezentării între orele. 18:10 - 20:15.

Cele două activități sunt organizate de prof.univ.dr. Viorel Guliciuc, coordonator al Centrului C-EPHES din cadrul USV, iar printre participanți se vor număra cercetători renumiți din S.U.A., Franța, India, Italia, un membru al comitetului editorial al revistei ”Immortalists”, precum şi trei dintre cercetătorii C-EPHES.

