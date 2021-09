Miercuri, 8 Septembrie 2021 (17:29:47)

Foresta Suceava și Liceul cu Program Sportiv din localitate au încheiat, miercuri, un protocol de colaborare, care prevede, într-o primă fază, formarea unei echipe secunde, care va evolua în acest sezon al Ligii a V-a.

Protocolul a fost semnat de către noul director al LPS Suceava, Aurel Constantin, și de președintele Forestei, Andrei Ciutac, în prezența antrenorului Ovidiu Bosancu, cel care se va ocupa de pregătirea Forestei II.

„Era absolut necesar ca secția de fotbal din cadrul Liceului cu Program Sportiv să aibă o colaborare cu echipa fanion a județului. E un proiect benefic pentru ambele părți și sper să fie unul de lungă durată. Era păcat ca tinerii talentați de la LPS să plece la alte echipe, iar Foresta să aducă jucători din alte părți. LPS va pune la dispoziție terenul de joc și vestiarele, iar clubul de pe Areni va plăti deplasările, arbitrajele și eventualele cantonamente”, a declarat directorul Aurel Constantin.

În ce îl privește, președintele Forestei, Andrei Ciutac, consideră foarte importantă perfectarea acestei colaborări.

„Mă bucur nespus de mult că am reușit să încheiem acest protocol. E cel mai important lucru întâmplat în fotbalul sucevean în ultimii ani. Ne-am fi dorit să participăm cu echipa a doua în Liga a IV-a, unde nivelul este un pic mai ridicat, dar din păcate nu am reușit să ne înscriem la timp în campionat. Chiar și așa, la nivelul Ligii a V-a, putem oferi șansa unor copii să evolueze sub culorile clubului Foresta într-o competiție de seniori. Pe viitor, vrem ca jucătorii under care sunt impuși prin regulament să evolueze la echipa mare să provină de la LPS Suceava, pentru că în ultimii ani am fost obligați să aducem juniori din alte localități, majoritatea sub formă de împrumut. Astfel, am investit în jucători din alte orașe, care și-au crescut valoarea la Suceava pe parcursul unei ediții de campionat, apoi s-au întors la alte cluburi. De asemenea, țin să anunț că, în următoarea perioadă, unul dintre profesorii de la LPS Suceava va fii cooptat în staff-ul echipei de Liga a III-a, astfel încât trecerea juniorilor de la Foresta II către echipa mare să se facă mai ușor”, a precizat Andrei Ciutac.

Cele două părți au stabilit ca de pregătirea Forestei II să se ocupe profesorul Ovidiu Bosancu.

„Sunt mândru să fiu antrenorul echipei a doua a Forestei și țin să le mulțumesc pe această cale, pentru încrederea acordată, domnului director Aurel Constantin și domnului președinte Andrei Ciutac. Pentru mine, lucrurile sunt simple. Trebuie să antrenez acești copii, să-i aduc la un nivel bun, astfel încât să fie o opțiune pentru prima echipă a Forestei. Important este să facem totul corect și profesionist”, a precizat Bosancu.

Foresta II a fost înscrisă de AJF Suceava în seria de munte a Ligii a V-a, alături de Dorna Vatra Dornei, Tinovul Poiana Stampei, Forestierul Frumosu, Vânătorul Dorna Candrenilor, Bradul Vama, Avântul Frasin și Minerul Iacobeni.