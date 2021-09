Miercuri, 8 Septembrie 2021 (15:28:07)

Silviu Popovici este suceveanul care conduce un business cu o valoare de 11 miliarde de dolari, cunoscut drept cel mai puternic român din grupul PepsiCo, prin prisma funcţiei de CEO al companiei pe Europa. Silviu Popovici a absolvit în anul 1993 Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, el având şi un Master în Administrarea Afacerilor la London Bussines School, dar şi o diplomă în administrarea şi managementul afacerilor la Harvard Bussines School. Înainte de a se alătura PepsiCo, Silviu Popovici a avut mai multe funcţii de conducere în cadrul companiei Coca-Cola din Europa de Est. În urmă cu doi ani, suceveanul a fost numit în rolul de chief executive officer Europe al PepsiCo.

Ce a învățat Silviu Popovici din această criză sanitară? Trei lecții esențiale: Importanța familiei – „Ceea ce contează cu adevărat este că cei dragi sunt sănătoşi şi fericiţi şi că petrecem mult timp cu ei. S-ar putea să spun ceea ce este evident, dar după ani de călătorii continue de business, lockdownul mi-a arătat cât de grozav este să fii cu familia ta la cină, în fiecare seară, sau să joci baschet cu fiul tău, la pauza de prânz, sau să fii cu soţia în fiecare seară şi să te uiţi la Netflix”; Munca la distanță – „Nu trebuie să fim blocaţi în trafic o oră-două pe zi pentru a ne citi e-mailurile. Economisim timp şi avem şi un avantaj sustenabil, prin prezenţa a mai puţine maşini pe drum. Traficul în Bucureşti se va îmbunătăţi. În Suceava, oraşul meu natal, am fost şocat să văd câte maşini sunt pe drum. Sper ca, pe măsură ce trecem la noul normal, să nu ne întoarcem niciodată la programul de lucru de cinci zile pe săptămână, la birou, ci să redefinim rolul biroului ca loc unde să mergem doar de 2-3 ori pe săptămână pentru a crea împreună şi a socializa cu colegii noştri”; Independența angajaților – „Angajaţii îşi fac treaba bine, chiar şi atunci când nu sunt supravegheaţi, când lucrează de acasă, dar acesta este doar începutul”.

· „Drumul spre recuperare pentru societatea noastră va veni prin vaccinarea completă”

Povestea suceveanului care a reușit să facă față cu succes crizei sanitare, încercând să se adapteze noilor condiții, este una motivațională. Silviu Popovici a declarat pentru Business Magazin: „Îmi amintesc de panica pe care am avut-o în primele 2-3 luni (de pandemie – n. red.). Nu ne-am părăsit casa, nici măcar când a fost permis. Am alergat 42 de kilometri în grădina mea, pe perioada lockdownului. Îmi pot imagina cât de greu a fost pentru familiile din apartamentele mici. A trebuit să învăţăm nu numai cum să lucrăm toată ziua prin Zoom, ci şi cum să socializăm virtual”.

Conform sursei citate, Silviu Popovici povestește că și pentru el, dar și pentru familia și prietenii lui, criza din perioada pandemiei a avut un impact major. „Soţia şi fiul meu prezintă un risc ridicat şi am fost foarte îngrijoraţi şi atenţi să nu îi expunem la niciun risc de a contracta virusul. În plus, deşi am plecat din România acum 23 de ani, suntem norocoşi să avem încă mulţi prieteni şi rude aici. A nu putea să ne întâlnim cu ei de Paşte sau de Crăciun, de exemplu, a fost foarte greu”, a declarat pentru Business Magazin, el considerând că drumul spre recuperare pentru societatea noastră va veni prin vaccinarea completă, motivându-și astfel declarați: „Prin miracolul ştiinţei ni s-a oferit o cale de a ieşi din pandemie. Prin urmare, îi încurajez pe toţi să îşi facă vaccinul imediat ce este disponibil.”.

· Readaptare

Suceveanul Silviu Popovici a mai declarat pentru sursa citată că pandemia a adus mari transformări în industria în care lucrează: „Am fost uimit să văd cât de impresionantă a fost reacţia la criză. Cât de repede s-a adaptat toată lumea la noua realitate: consumatorii au început să comande online, clienţii şi-au transformat modelul de afaceri peste noapte, pentru a face livrări, producătorii şi furnizorii au lucrat împreună, pentru a deschide linii de producţie şi noii angajaţi s-au alăturat companiilor fără a întâlni pe nimeni faţă în faţă.”

O parte dintre angajații PepsiCo au lucrat de acasă, dar o mare parte dintre angajați a ales să lucreze în fabricile companiei, în depozite şi în magazinele din toată România.

Silviu Popovici spune că pe perioada crizei nu putea gestiona businessul PepsiCo Europa „printr-un management vertical, într-un mod foarte ierarhic”, astfel că a cerut fiecărei ţări cu care colaborează să ia deciziile corecte pe baza a ceea ce se întâmpla la nivel local, declarând, pentru sursa citată, că „aceasta a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat în cei 28 de ani de carieră. Modul în care a reacţionat fiecare piaţă, inclusiv România, a fost fantastic. Toată lumea a făcut faţă provocării, a depăşit orice aşteptare. Au luat decizii rapide, au găsit soluţii creative, au învăţat de la colegii din alte ţări, au sprijinit comunităţile locale şi toate acestea, oferind, în acelaşi timp, rezultate excelente în business.”

O altă observație a lui Silviu Popovici este legată și de faptul că românii caută, în ultimii ani, opţiuni de alimente şi băuturi mai sănătoase: „Consumul unei diete echilibrate este doar o parte a provocării, pe măsură ce ne uităm la stiluri de viaţă mai sănătoase. Sportul şi exerciţiile fizice ar trebui să facă parte din viaţa de zi cu zi a tuturor. Este ceva ce văd ca pe o provocare în România”.