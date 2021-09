Marţi, 7 Septembrie 2021 (18:20:31)

Suceveanul care l-a denunțat pe ex-deputatul Alexandru Băișanu, iar acesta a fost reținut și a stat după gratii pentru aproape 24 de ore, a fost condamnat marți de magistrații de la Tribunalul Suceava. Corneliu Lefter a fost găsit vinovat pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală şi a fost condamnat la 1 an, 9 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare sub supraveghere. De asemenea, Corneliu Lefter are interdicția de a ocupa funcţia de administrator de societate comercială pe o durată de 3 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

Soluția Tribunalului Suceava nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Suceava.

Corneliu Lefter a fost trimis în judecată în cursul anului 2018, fiind acuzat de procurori că în calitate de administrator al SC Alesburg MG SRL a omis să evidențieze în actele contabile o parte din operațiunile comerciale efectuate. Faptele s-au consumat între mai 2011 - martie 2015, iar prejudiciul adus bugetului de stat este de 26.907 lei. Este vorba de 14 facturi care nu au fost evidențiate în contabilitate pentru o serie de lucrări de construcție, amenajări interioare și servicii de cazare. Mai trebuie spus că SC Alesburg MG SRL apărea ca inactivă din aprilie 2012, iar firmele cu care s-au derulat afaceri sunt din Suceava, București, Iași și Timiș.