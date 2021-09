Luni, 6 Septembrie 2021 (14:19:36)

România s-a clasat pe locul 1 pe națiuni la Campionatele Europene de Canotaj Under 23, desfășurate în Polonia, unde sportivii români au obținut 5 medalii de aur și 5 de argint. Ca de obicei, printre protagoniști s-au aflat canotorii suceveni, care se regăsesc în număr mare la loturile naționale. Astfel, Florin Arteni-Fîntînariu, sportiv legitimat la CSM Suceava, a reușit să devină campion european de tineret cu echipajul de patru rame masculin al țării noastre, luând fața bărcilor din Polonia și Belarus. Sportivul în vârstă de doar 20 de ani este dublu campion mondial de juniori, în 2018 și 2019, campion și vicecampion european de tineret, în 2020, în acest an putându-se lăuda cu participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo (locul7), cu titlul de vicecampion european de seniori, ambele cu barca de 8 plus 1, și cu acest titlu european de tineret, obținut la patru rame.

„Sunt rezultate excelente, însă mai sunt și alți tineri de perspectivă în clubul nostru, care calcă apăsat pe urmele lui Florin. De aceea sperăm să fim sprijiniți și mai mult din partea autorităților locale”, a declarat antrenorul Ioan Despa, de la CSM Suceava.

Dintre suceveni, campioni europeni de tineret au devenit și vicecampionul olimpic Ștefan Berariu, care a fost coleg cu Florin Arteni-Fîntînariu în barca de patru rame masculin, precum și Larisa Elena Roșu, Magdalena Rusu și Maria Tivodariu, cu barca de 8 plus 1 feminin.

Cu medalii de argint s-au întors de la Europenele Under 23 din Polonia Alexandru Ciobîcă și Florin Lehaci (dublu rame masculin), Alexandru Gherasim (8 plus 1 masculin), dar și Andrei Mândrilă, care a urcat pe treapta a doua a podiumului de premiere atât cu echipajul de 4 plus 1 rame, cât și cu cel de 8 plus 1.