Miercuri, 1 Septembrie 2021 (10:43:55)

Școala Gimnazială nr. 10 din Suceava derulează proiecte de parteneriat european, finanțate de Comisia Europeană, prin programe specifice, între care se numără Socrates sau Erasmus+, de peste 15 ani. În anul 2019, instituția a obținut finanțare din partea Comisiei Europene pentru un proiect de mobilități de formare a cadrelor didactice. Acesta se intitulează sugestiv „Profesori implicați, elevi competenți și educați - PIECE” și se adresează nevoii de a dezvolta competențe ale cadrelor didactice care să ducă la creșterea motivației pentru învățare a elevilor școlii. Proiectul are în vedere formarea profesională a 11 cadre didactice, care să transfere elevilor cunoștințe, dar și atitudini menite să-i ajute să devină cetățeni europeni.

Obiectivele acestui proiect, după cum ne-a spus prof. Rodica Zimbru, director adjunct (Școala Gimnazială nr. 10 din Suceava) și coordonator al proiectului, sunt: formare profesională la standarde europene pentru 11 cadre didactice, în domeniul creativității și inovării în educație, al diversității, toleranței, al promovării gândirii critice, pentru creșterea motivației învățării la elevi; dezvoltarea de competențe de proiectare și de realizare de lecții/activități de învățare inovative, prin care să dezvolte atitudini și comportamente sociale la elevi; dezvoltarea personală și profesională a participanților, prin contactul cu alte culturi europene, prin realizarea de instrumente educaționale având la baza cunoștințele dobândite în cadrul cursurilor; crearea la nivelul școlii a unui club de weekend pentru elevi, în care participanții la acest proiect, dar și alte cadre didactice săintervinăprin activități specifice asupra comportamentelor și atitudinii elevilor.

· Motivația învățării

Cele trei cursuri de formare în cadrul acestui proiect s-au desfășurat simultan, în perioada 22-28 august. Astfel, patru cadre didactice au participat la cursul intitulat „Creativity in teaching and learning for a better students' motivation (Creativitate în predare și învățare, pentru o mai bună motivație a învățării la elevi)”, curs ce vizează utilizarea de metode interactive în educație și formare, pentru motivația învățării, oferind participanților oportunități de învățare și de exersare a creativității în organizarea activităților la clasă, pentru a crește motivația învățării la elevi și a fost organizat de instituția Quarter Mediation în Assen, Olanda.

În același timp, trei cadre didactice au urmat cursul de formare intitulat „Preventing Bullying in Schools (Prevenirea fenomenului de bulliyng în școală)”, iar alte patru au participat la cursul „Developing 21st century skills in the classroom: Critical Thinking (Dezvoltarea abilităților secolului XXI: gândirea critică)”, ambele fiind organizate de instituția Macsima, în Split, Croația.

În cadrul celui de-al treilea curs menționat, referitor la dezvoltarea gândirii critice, au participat profesori din Spania, Polonia, Slovacia, Estonia și, bineînțeles, România. Cei patru participanți, prof. Dumitru Chiuariu, directorul școlii, prof. Rodica Zimbru, director adjunct și coordonator al proiectului, prof. Andreea Morar-Zimbru și ec. Elena Galeș au avut oportunitatea de a colabora cu profesori din celelalte țări menționate și cu formatorul, pentru a evidenția cele mai importante aspect referitoare la rolul gândirii critice în educația elevilor, pentru a face față, la rândul lor, provocărilor sociale. Cursul a abordat tematici diverse, între care: provocările profesorului din secolul XXI, abilitățile sociale și învățarea socio-emoțională, gândirea critică și rolul ei ca și competență cheie a dezvoltării gândirii elevilor, rolul comunicării în educarea tinerei generații. Participanților li s-a oferit posibilitatea de a cunoaște istoria, geografia, tradițiile, stilul de viață, cultura „țării celor o mie de insule”, cum este numită Croația. „Activitățile de învățare au fost <presărate> cu momente de interculturalitate, în palatal lui Dioclețian, din Split, în secretele de veacuri păstrate în largul coastelor insulei Brac, de unde provine toată piatra de construcție a celor mai importante edificii culturale și arhitecturale ale țării, acea piatră care, cu cât e șlefuită mai mult, cu atât dobândește luciul și strălucirea marmurei. Pare o filosofie educațională: piatra de Brac seamănă cu un copil, cu cât este mai <șlefuit>, prin educația pe care o primește, cu atât va deveni mai important, mai valoros în societate. Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare în cadrul acestui proiect este parte a strategiei de dezvoltare a școlii pe termen lung, două dintre țintele strategice cuprinse în planul de dezvoltare instituțională fiind formarea profesională a cadrelor didactice și cooperarea europeană”, a completat inițiatorul și coordonatorul acestui proiect, prof. Rodica Zimbru.