Marţi, 31 August 2021 (14:40:31)

Consiliul Județean Suceava a decis rezilierea contractului cu firma care construia terminalul al doilea al Aeroportului ”Ștefan cel Mare”. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a precizat că la această investiție a fost o situație mai puțin fericită în ceea ce privește relația cu constructorii, lucrările fiind finalizate în proporție de 90%. „E o problemă mai grea pe care o are constructorul. E un blocaj intern inclusiv cu partenerii lor. Am tot insistat pentru că la 90% speram să se finalizeze în cele din urmă, dar suntem într-o situație nefericită. Și am făcut deja propunerea de rezilieze a contractului. Spun nefericită pentru că am avut foarte multe discuții cu dumnealor și probabil au și un blocaj financiar”, a precizat Flutur. El a arătat că în această situație a fost desemnată o comisie care a făcut „o fotografie la zi cu ce este acolo”, iar bunurile și mobilierul existent au fost sigilate. „Acum am demarat procedura pentru desemnarea unui expert tehnic, pentru a debloca această situație și a continua lucrările. Constructorul de până acum a avut problemă la acoperiș care a fost pus necorespunzător, foarte ondulat. Am cerut să refacă această lucrare au încercat, nu au putut și au fost mai multe probleme. Iar această situație ne obligă să aducem containere în continuare pentru că numărul de pasageri crește și nu vrem să creăm probleme de fluiditate a traficului în aeroportul de la Suceava”.

În același timp, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Cristinel Crețu, a spus că în momentul de față, administrația județeană a început procedura de expertizare și de punere în siguranță a investiției, precum și pentru stabilirea lucrărilor care mai trebuie realizate. „Vom solicita executarea garanției de bună execuție și deja au fost percepute inclusiv penalități pe perioada în care dumnealor au depășit perioada inițială a contractului și este o sumă destul de consistentă”, a arătat Cristinel Crețu. El a arătat că fostul constructor a intrat într-un blocaj financiar, iar subcontractorii cu care a lucrat vin la administrația județeană și se plâng de faptul că nu și-au primit banii. „Noi nu avem nici o datorie către constructor. El a încasat banii și nu i-a mai dat mai departe și s-a blocat”, a dat asigurări vicepreședintele CJ Suceava, care a mai adăugat că administrația județeană a făcut nu mai puțin de opt prelungiri ale termenului de finalizare, însă din nefericire a intervenit acest blocaj, iar constructorul nu a putut termina investiția.

Noul terminal este o investiție finanțată de Consiliul Județean, de aproximativ 3,3 milioane de euro. Suprafața construită a noii aerogări va fi de circa 1.400 de metri pătrați.