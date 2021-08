Duminică, 29 August 2021 (20:15:58)

Handbaliștii de la CSU din Suceava au început cum nu se poate mai bine noul sezon din Liga Zimbrilor. Elevii antrenați de Petru Ghervan și Adrian Chiruț au învins pe terenul celor de la U Cluj, o echipă nou promovată, scor 37-28, după un meci în care s-au marcat multe goluri. Partida a început sub semnul echilibrului, ambele echipe mergând cap la cap. Gazdele s-au desprins ulterior și au condus la 2-3 goluri diferență până spre finalul primei reprize. Sucevenii au revenit în ultimele minute și au intrat la vestiare în avantaj, scor 16-15. În prima parte fiecare antrenor a solicitat câte un time-out, dar care nu s-a dovedit decisiv pe parcursul minutelor care au urmat. Mitanul secund a fost la discreția sucevenilor, care au condus permanent și s-au distanțat pe tabelă în mod constant. La final, s-a înregistrat o diferență de 9 goluri, iar victoria nu poate fi pusă la îndoială nici un moment. Repriza a doua a reprezentat un galop de sănătate pentru suceveni, care încep cu o victorie sezonul 2021-2022 din Liga Zimbrilor, unul care se anunță foarte dificil. Petru Ghervan, managerul echipei sucevene, s-a declarat mulțumit de acest rezultat. ”Am întâlnit o echipă foarte bună, dar cred cp pregătirea fizică și banca au făcut diferența. În plus, în partea a doua a meciului am avut o disciplină mult mai bună, care s-a văzut în teren și pe tabelă”, a arătat Petru Ghervan.