Vineri, 20 August 2021 (11:26:33)

Mandatul de director executiv al Direcției de Sănătate Publică Suceava a fost preluat de joi, 19 august a.c., de directorul adjunct economic Firuța Bosancu, după ce precedentul director, dr. Dinu Sădean, a renunțat la conducerea instituției. Purtătorul de cuvânt al DSP Suceava, Gabriela Băncilă, a transmis, printr-un comunicat de presă, că doctorul Sădean a solicitat încetarea exercitării funcţiei de director executiv al instituției, iar prin ordin al ministrului Sănătăţii atribuţiile specifice funcţiei au fost delegate directorului executiv adjunct economic Firuţa Bosancu. Aceasta va îndeplini temporar atribuțiile de director executiv, până în data de 31 august a.c..

Gabriela Băncilă a precizat că dr. Sădean rămâne în structura DSP Suceava, ca medic primar epidemiolog, și a transmis mesajul acestuia, referitor la perioada în care s-a aflat la conducerea instituției, din 10 iunie 2020 până în data de 19 august 2021.

Prezentăm integral mesajul doctorului. „Închei aici mandatul meu de director executiv al Direcției de Sănătate Publică Suceava, cu satisfacția muncii făcute cu seriozitate, cu mulțumirea că am putut contribui la gestionarea uneia dintre cele mai dificile perioade sanitare globale.

Există în viața instituțiilor și a oamenilor momente în care trebuie luate decizii fundamentale. Am fost pus în fața unor astfel de momente, în care de deciziile luate depindea evoluția epidemiologică a județului nostru. Mi-am asumat răspunderea deciziei și am fost călăuzit permanent de gândul că necesitatea protejării sănătății publice are prioritate, chiar dacă aceasta a impus măsuri ferme și imediate.

Am avut o colaborare desăvârșită cu Consiliul Județean Suceava, cu Instituția Prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Scolar și autoritățile locale de pe aria întregului județ. Nu poate fi trecută cu vederea deosebita colaborare cu Instituția Prefectului din mandatul anterior (onor domnul prefect și cei doi subprefecți care ne-au fost un real sprijin în perioada cea mai sumbră). În lupta cu pandemia de Covid-19 am făcut echipă, umăr lângă umăr, 24 de ore din 24, în fiecare săptămână, de luni până duminică. Le mulțumesc pentru aceasta, iar prețuirea mea pentru ei este una dincolo de cuvinte.

Mulțumesc corpului medical din sistemul public și privat (în mod deosebit echipelor de management din fiecare unitate în parte) pentru abnegația și profesionalismul de care a dat dovadă în ritm susținut în combaterea pandemiei. A fost un exercițiu de viață pentru care le sunt profund recunoscător.

Mulțumesc călduros, de asemenea, colegilor din Direcția de Sănătate Publică Suceava, care au înțeles gravitatea situației și au depus eforturi supraomenești pentru gestionarea pandemiei în județ și păstrarea vieții și sănătății publice. A fost o onoare să lupt alături de dumneavoastră!

Un gând de mulțumire se îndreaptă și către partenerii din mass-media națională și locală, care ne-au sustinut prin prezentarea corectă a realităților și au făcut corp comun în provocările pe care le-am avut de înfruntat.

Nu în ultimul rând, mulţumesc cu mâna pe inimă familiei, care m-a înţeles şi susţinut în toată această perioadă dificilă şi răvăşitoare prin care am trecut împreună. Vă mulțumesc, vă doresc sănătate si vă rog să aveți încredere, vom fi bine!”.

Menționăm că în anul pandemic 2020, din ianuarie până în iunie, anterior numirii doctorului Sădean la conducerea DSP s-au succedat patru directori.