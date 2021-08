Marţi, 17 August 2021 (11:20:50)

Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” invită cititorii cu vârste între 12-14 ani la activitățile „Summertime – Reading time! Creative English – Through literature and games! / Sommerzeit – Lesezeit! Willkommen in der Bibliothek!” – ateliere de lectură, jocuri și alte activități în limbile engleză și germană.

Acestea vor avea loc în fiecare miercuri, între orele 16.00-17.00 (activitățile în engleză), respectiv între 17.00-18.00 (activitățile în limba germană).