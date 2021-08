Viceprimarul Teodora Munteanu va dona contravaloarea motocicletei primite ca premiu la festivalul Bucovina Motorfest Suceava

În urma reacțiilor stârnite

Luni, 9 August 2021 (11:17:02)

Câștigarea marelui premiu al festivalului Bucovina Motorfest Suceava, o motocicletă Yamaha, i-a adus viceprimarului Teodora Munteanu o bucurie de scurtă durată și un enorm val de critici, acuze și solicitări de demisie.

Chiar dacă legal nu a greșit cu nimic participând la tombolă, pentru care trebuia să cumpere tricoul festivalului, așa cum a cumpărat și biletul de acces la festival, faptul că a acceptat premiul, în condițiile în care reprezintă finanțatorul principal al evenimentului, Primăria Suceava, i-a atras o mulțime de reproșuri publice, în special pe rețelele de socializare, pe care se bazează și partidul pe care îl reprezintă, USR.

Drept urmare, luni dimineață, Teodora Munteanu a anunțat că va dona contravaloarea premiului primit în urma unei trageri la sorți. Ea a postat pe ambele conturi de socializare, atât cel personal cât și pe pagina de persoană publică, un mesaj asemănător, cu câteva mici diferențe.

“În seara zilei de 7 august 2021 am participat, ca în fiecare an, la festivalul Bucovina Rockfest, organizat de către Asociația Legio Phoenix MC Suceava, în condiții impecabile. Cu această ocazie a fost organizată tombola, la care am participat și eu ca urmare a cumpărării tricoului festivalului. Numele meu a fost extras din urna cu sute de bilete de către băiatul solistului trupei ”Urma” . Nu e un secret că particip la festivalurile rock, prietenii mei știu acest lucru. Dacă sorții s-au rostogolit către mine, am decis să achit contravaloarea acelui premiu, în sumă de 5000 RON, iar banii sa fie direcționați către Asociația ”Salvați Copiii Suceava” . Este o motocicletă second-hand și voi avea mare grijă de ea”, este mesaj postat pe pagina de reprezentant al USR.

Pe contul privat, Teodora Munteanu nu a mai menționat și contravaloarea premiului, pe care vrea să o doneze, nici faptul că ar fi o motocicletă la mâna a doua.

Municipalitatea suceveană a finanțat cu 40.000 de lei festivalul Bucovina Motorfest, banii fiind alocați în cadrul ședinței de Consiliu Local din luna iulie, prezidată chiar de Teodora Munteanu.