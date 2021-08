Duminică, 8 August 2021 (13:25:26)

Incidența cazurilor de Covid-19 în județul Suceava crește în fiecare zi. La nivelul județului, duminică a ajuns la 0,06 la mie, iar în municipiul Suceava, unde sunt 14 cazuri active, incidența cazurilor pozitive a urcat la 0,09 la mie. Într-o comună din județ a depășit 1 la mie. Este vorba despre Brodina, unde incidența este de 1,25 la mie, cu 5 cazuri active.

Duminică, în județ s-au înregistrat 6 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 3 persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 803 persoane testate.

De sâmbătă până duminică, în spitalele din județ s-au internat două persoane suspecte de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 și au fost externate tot două. În total, sunt internați 19 pacienți diagnosticați cu Covid, la Suceava și Rădăuți, dintre care unul este la ATI. De asemenea, sunt internați 12 pacienți suspecți de infectare cu noul coronavirus.

Duminică dimineață, erau în carantină 3.210 persoane, dintre care 281 din ultimele 24 de ore, iar în izolare, în afara celor aflate în spital, se află 54 persoane, din care 5 intrate în ultimele 24 de ore.

Din cele 114 localități, 92 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 9 au câte un caz în evoluție, 8 au sub cinci cazuri, 4 au sub zece cazuri, iar o localitate are peste zece cazuri în evoluție.

La această dată în județul Suceava sunt 66 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

La nivel național, de sâmbătă până duminică au fost efectuate 10.393 teste RT-PCR și 12.683 de teste rapide antigenice, în urma cărora au fost înregistrate 208 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2.

În intervalul 7-8 august, orele 10.00, au fost raportate 3 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Iași, Maramureș și Timiș. Unul dintre pacienții decedați nu a avut comorbidități.

În spitalele din țară numărul total de persoane internate cu Covid-19 este de 579. Dintre acestea, 79 sunt internate la ATI.