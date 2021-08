Miercuri, 4 August 2021 (13:07:59)

Alianța pentru Unirea Românilor și-a inaugurat noul sediu din Suceava, în care vor funcționa organizația județeană și cea municipală. Inaugurarea sediului s-a făcut în prezența celor doi copreședinți AUR, George Simion și Claudiu Târziu. Sediul AUR Suceava se află pe bulevardul George Enescu, bl. T90, et. 1. În cadrul unei conferințe de presă, liderul AUR Suceava, deputatul Dorel Acatrinei, a precizat că în incinta sediului vor funcționa și cele trei cabinete ale parlamentarilor suceveni ai acestei formațiuni politice, al său, al deputatului Florin Pușcașu și al senatorului Mircea Dăneasa. Persoanele care vor să meargă în audiență la parlamentarii AUR Suceava o pot face în fiecare zi de vineri, între orele 10:00 și 12:00.

În același timp, copreședintele AUR George Simion a declarat că această formațiune politică a început procesul de înființare a organizațiilor locale la nivelul întregului județ. „La nivelul județului Suceava suntem în plin proces de constituire a organizațiilor locale pentru că avem un an și jumătate de existență, am trecut prin niște alegeri parlamentare, am participat și la alegerile locale anticipate de la Vicovu de Sus și vrem să avem organizații locale în tot județul. Coordonatorul județean al AUR Suceava pentru acest lucru este, începând cu această lună, domnul Mugurel Balabasciuc, un om alături de care avem siguranța că vom reuși până la finalul anului să avem acoperit tot județul Suceava cu organizații locale. Și știm că dăm frisoane politicienilor locali de aici”, a spus George Simion. El a precizat că îi așteaptă în AUR Suceava pe toți cei care nu sunt de acord cu felul în care a fost administrat județul în ultimii 20 de ani.