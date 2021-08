Tabără pentru copii și părinți aflați în evidențele Protecției Copilului Suceava, la Cacica

Marţi, 3 August 2021 (13:14:52)

Fundația Hope and Homes for Children (HHC) România, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, a organizat, în perioada 28-30 iulie 2021, la Cacica, o tabără pentru copii și părinți din comunitate, aflați în evidențele instituției de asistență socială. Scopul acestei acțiuni, finanțate de PEPCO România, îl reprezintă stimularea educației și prevenirea abandonului școlar. De asemenea, în această tabără, după cum a explicat directorul executiv al DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac, „se lucrează pe întărirea relației dintre părinți și copii, capacitarea părinților în actul educativ și înlesnirea dialogului și comunicării dintre părinți și copii, mai ales în cazul familiilor monoparentale”.S-au bucurat de această tabără 21 de copii, cu vârste cuprinse între un an și 17 ani, și șapte părinți, care au reprezentat șase familii.Specialiști din cadrul HHC România și din cadrul Serviciului Intervenție în Regim de Urgență din cadrul DGASPC Suceava au inițiat în tabără activități de conștientizare și dezvoltare personală atât a copiilor, cât și a părinților, „jocuri de rol”, precum și activități de relaxare, socializare, care să ofere sentimentul unei vacanțe binemeritate pentru participanți.Directorul executiv Nadia Crețuleacaduce mulțumiri HHC România și PEPCO România, „pentru implicare și pentru sprijin în astfel de acțiuni care aduc un strop de bine în viața celor care au nevoie de ajutor”.

