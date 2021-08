Noul an școlar va începe pe 13 septembrie și are 34 de săptămâni

Marţi, 3 August 2021 (13:27:22)

Anul școlar 2021-2022 va avea 34 de săptămâni, va începe luni, 13 septembrie, și se va încheia pe 11 iunie 2022. Noul an școlar este împărți în două semestre şi trei vacanţe, conform edupedu.ro, din care două pentru toţi elevii, plus o vacanţă pentru elevii din ciclul primar şi copiii de la grădiniţă. Semestrul Iare 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie – 22 decembrie 2021. Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri, 10 ianuarie – 10 iunie 2022, cu includerea programului „Școala Altfel” în perioada 8-14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.

Ministerul Educației a programat vacanțele elevilor după următorul program: 25-31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar; 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă; 15 aprilie – 1 mai 2022: vacanța de primăvară. De pe 11 iunie 2022 și până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022-2023, elevii vor fi în vacanța de vară. Pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022. Conform edupedu.ro, pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

· Elevii vor să știe cum va începe școala în contextul prognozelor privind valul 4 al pandemiei, cu noi tulpini SARS-CoV-2

Consiliul Național al Elevilor (CNE) cere Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, conform edupedu.ro, să ia o decizie rapidă și să comunice până la sfârșitul lunii august modul cum va începe școala în contextul prognozelor privind valul 4 al pandemiei Covid-19, cu noi tulpini SARS-CoV-2. Potrivit CNE, „este esențial ca deciziile în ceea ce privește debutul noului an școlar să fie racordate la situația de la nivel local, iar stabilirea eventualelor scenarii în care elevii se vor întoarce la cursuri să fie descentralizată. (...) În același timp, este imperios ca autoritățile să trateze deschiderea școlilor cu responsabilitate, astfel încât unitățile de învățământ să fie dotate cu materiale sanitare, iar infrastructura să permită respectarea tuturor măsurilor pentru prevenirea infectării cu COVID-19 și, după caz, să se asigure accesul la educația online pentru toți elevii”.