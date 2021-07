Canotorii suceveni fac istorie la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Performanță

Miercuri, 28 Iulie 2021 (09:21:02)

Suceveanca Nicoleta-Ancuța Bodnar împreună cu botoșăneanca Simona Radiș, ambele în vârstă de 22 de ani, au câștigat medalia de aur pentru România la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce s-au impus în proba de dublu vâsle feminin,în urma unei curse fantastice.

Radiș și Bodnar s-au prezentat în concurs la un nivel uriaș, au impus un ritm infernal și au condus cursa încă de la început, distanțându-se constant de rivale pe durata celor 2.000 de metri!

„A fost o cursă grea, dar foarte frumoasă. Am plecat cu încredere și am reușit să aducem medalia. Ne-am îndeplinit visul, i-am făcut mândri pe cei de acasă și suntem foarte fericite. Am bătut recordul olimpic… Ne doream, dar nu ne așteptam. Am dat tot ce am avut mai bun azi. Pe podium am simțit fericire, mândrie, bucurie, recunoștință, mulțumire. I-am făcut mândri pe toți. Eram atât de fericită, parcă nu îmi venea să cred. Am meritat totul!”, a declarat pentru Gazeta Sporturilor, Ancuța Bodnar.

Noua Zeelandă a terminat pe locul 2, la peste 3 secunde de România, în timp ce Olanda a luat medalia de bronz. Favoritele probei, Radiș și Bodnar au terminat cursa cu un timp de 6.41,03, stabilind un nou record olimpic..

Este a 20-a medalie de aur pe care canotajul o aduce României, fiind prima după 13 ani.

Tot miercuri dimineață, la scurt timp după performanța obținută de Nicoleta-Ancuța Bodnar și Simona Radiș, barca de patru rame masculin a României, cu un echipaj format din sucevenii Mihăiță Vasile Țigănescu, Ștefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari și botoșăneanul Mugurel Semciuc, a izbutit să cucerească medalia de argint.

„Tricolorii” au avut un final de cursă incredibil, recuperând spectaculos din diferența față de Australia. După 1500 de metri, România era la 2,64 secunde de primul loc, dar la final, diferența a fost una minimă, de trei zecimi de secundă.

Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu și Cosmin Pascari au avut un ritm excelent pe întreaga durată a cursei, fiind mereu în lupta pentru o medalie.