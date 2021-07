Vineri, 23 Iulie 2021 (16:58:18)

Un dosar de trafic de droguri în care erau puși sub acuzare mai mulți tineri suceveni, unul din ei fiind judecat ca dealer, iar majoritatea celorlalți doar în calitate de consumatori, a ajuns la punctul final în instanță.

Singura pedeapsă cu executare o are Emmanuel Tiron, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Suceava. Conform sentinței finale, tânărul are de executat 5 ani și 20 de zile de închisoare, în regim de detenție. Tiron a realizat cumul de infracțiuni, fiind monitorizat de structurile de combatere a crimei organizate pentru același gen de fapte. El avea și o condamnare mai veche, de 11 luni închisoare, suspendată sub supraveghere.

Emmanuel Tiron a executat deja în jur de un an de închisoare, în arest preventiv, perioadă care îi va fi scăzută din pedeapsa finală.

În același dosar, Radu-Robert Gavriliu a primit o condamnare de 1 an și 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc în modalitățile procurării, cumpărării, deținerii și alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fără drept. De asemenea, a mai fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu, fără drept”. Pedeapsa finală este de 1 an și 6 luni închisoare, dar nu în regim de detenție, ci cu suspendare sub supraveghere.

· În 2018 a intrat cu motocicleta într-un taxi și i-a fost extirpat un rinichi

Emmanuel Tiron a fost săltat în luna iulie a anului trecut de procurorii DIICOT Suceava pentru trafic de droguri, respectiv canabis și etnobotanice. Pe lângă problema legată de droguri, tânărul a fost prins la volanul unei mașini, deși nu are permis de conducere. Asta deși în urmă cu câțiva ani a fost implicat într-un grav accident de motocicletă, din care a scăpat cu viață cu multă șansă. Nici atunci nu avea drept de a conduce.

Procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată (DIICOT) Suceava, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Suceava, îl monitorizau de ceva vreme pe tânăr. Emmanuel Tiron a fost implicat într-un grav accident rutier în urmă cu trei ani. În iulie 2018, acesta a intrat cu motocicleta într-un taxi pe Calea Unirii, la intersecția cu drumul de acces dinspre parcarea Shopping City, după ce a trecut pe roșu în intersecție. Tânărul motociclist s-a ales cu multiple fracturi și leziuni grave ale organelor interne. Atunci, la spital, în urma recoltării probelor de urină și de sânge s-a aflat că tânărul consumase cocaină. După o lungă perioadă de recuperare acesta și-a revenit, reluând, rezultă din anchetă, preocupările privind consumul, dar și traficul de droguri.

· Clienții săi, prinși cu substanțe interzise, au încercat în general să-l acopere – unul a declarat că a găsit canabis în parc

Cu referire la canabis, structurile de combatere a crimei organizate au date despre cel puțin trei livrări către grupuri de tineri, de cantități cuprinse între 0,86 grame și aproape 10 grame de canabis.

Consumatorii care au cumpărat canabis de la el au fost ulterior prinși cu substanțele interzise asupra lor, în mașini, într-o stație de autobuz, respectiv în parcuri.

Unul dintre tineri le-a declarat anchetatorilor că a găsit substanțele interzise pe raza parcului ”Trei Bărboși” din municipiul Suceava, după care, dacă tot avea canabis, și-a cumpărat grinder de tocat și foițe. În general, consumatorii au venit cu povești inventate referitoare la sursa drogurilor, încercând să-l protejeze pe Emmanuel Tiron, au subliniat procurorii DIICOT.

Cu privire la etnobotanice, este vorba de cantități de până la 8 grame fragmente vegetale distribuite clienților.

La perchezițiile făcute la locuința familiei lui Emmanuel Tiron s-au găsit recipiente, pungi și plicuri conținând fragmente vegetate susceptibile a fi substanțe cu efect psihoactiv, comprimate medicamentoase, un cântar electronic, telefoane mobile, cartele SIM, laptopuri, sume de bani în lei și valută, precum și înscrisuri.