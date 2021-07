Luni, 19 Iulie 2021 (14:21:23)

Construirea de autostrăzi, reformă și descentralizare în administrație, parteneriat cu antreprenorii și cultivarea identității naționale sunt sfaturile date de președintele Organizației Județene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, pentru „colegii liberali de la București” pentru a asigura partidului cel puțin opt ani la guvernare. Mesajul a fost transmis duminică, la ședința Comitetului Județean de Coordonare al PNL Cluj, în cadrul căreia au avut loc alegeri interne și la care au fost prezenți președintele PNL, Ludovic Orban, premierul Florin Cîțu, miniștri și lideri ai organizațiilor PNL din județele Moldovei.

Flutur a declarat că PNL trebuie „să-și clarifice doctrinar pozițiile” deoarece „prea am fugit să ne avem bine cu toată lumea și cu toate categoriile de electorat”, neglijând „esența: electoratul liberal”. Liderul liberalilor suceveni a afirmat că va propune premierului să includă „patru probleme mari” în moțiunea pentru alegeri: „Haideți să trecem Carpații cu autostrăzi, să legăm cele trei provincii istorice. N-am făcut 30 de ani acest lucru și nu este corect. Lumea așteaptă de la liberali să facă asta. Avem fonduri europene, ne trebuie curaj și pragmatism. Haideți să descentralizăm și să facem reformă și modernizarea administrației publice. Fără descentralizare, lăsând toate să se întâmple într-un loc, nu se pot cheltui eficient banii europeni și nici din bugetul național. Nu trebuie să ne temem de mediul privat, ci trebuie să-l ajutăm și să-l încurajăm mai mult”, a spus Flutur. Acesta a subliniat că ajutorul trebuie să fie „pentru antreprenori, oamenii cu bătături în palmă”, care „trebuie să fie partenerii pe termen lung ai PNL”. Al patrulea sfat al lui Gheorghe Flutur vizează identitatea națională „pentru că una este modernizarea și alta este identitatea națională” și „dacă n-o să fim atenți cu ea, o să plătim firme de catering să ne arate cum erau obiceiurile și tradițiile noastre și eu nu vreau asta; vreau să fim buni români”. „Toate lucrurile astea, dacă se vor întâmpla, domnule prim-ministru, PNL va avea minimum opt ani la guvernare”, crede Gheorghe Flutur.

· Flutur ar vrea ca fiecare primar liberal „să devină un Emil Boc”

De asemenea, pentru a atinge prima parte a acestui țel, respectiv alegerile din 2024, președintele PNL Suceava a mai avut un mesaj pentru „colegii de la București”: să se grăbească să aloce resurse și proiecte pentru toți primarii, astfel ca fiecare „să devină un Emil Boc în localitatea lui, ca om de referință. În felul ăsta, PNL va avea garantat succes în 2024”. „Altfel e mai complicat. Partidul s-a bazat pe exemple concrete și au câștigat procente aceste exemple”, a apreciat președintele PNL Suceava. El a subliniat că este „un prieten al organizației PNL Cluj”, pe care o consideră „un model pentru o țară întreagă” și „capitala liberalismului”, cu proiecte de succes implementate de administrația liberală. „Dacă v-ați uitat la televizor, la câte referiri s-au făcut în campania electorală și cine erau dați exemple pozitive, cu povești de succes și proiecte, au fost Emil Boc, de la Cluj, Ilie Bolojan, de la Oradea și încă vreo câțiva”, a arătat Flutur, cei menționați având anterior și mandate în cadrul Guvernului și Parlamentului. „Și eu am fost senator trei mandate și ministru, dar m-am întors în administrația publică și m-am dus să mă cântăresc acasă, să văd câte kile am din punct de vedere politic și asta le spun tuturor oamenilor politici să o facă. Faptele de acasă îți rămân, de aceea Clujul și Bihorul sunt campioni. Ăsta este secretul adevărat din politică. Împreună cu Emil Boc, cu mai mulți colegi, ne-am alăturat lui Florin Cîțu, să-l susținem pentru că am considerat că asta este soluția viitoare pentru modernizarea României și avem foarte multe argumente”, a mai spus Gheorghe Flutur, care le-a urat candidaților la alegerile interne „vânt în pânză, Dumnezu să vă ajute și drumul cel bun!”.

La alegerile de la Cluj, președinte al filialei județene a fost reales europarlamentarul Daniel Buda. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, sunt de drept și vicepreședinți ai organizației județene și membri în BPJ.