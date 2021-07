Luni, 19 Iulie 2021 (15:41:40)

UPDATE

Suceveanca băgată în sac de mama și fratele său și abandonată în scara unui bloc din Burdujeni, luni la amiază, este în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Potrivit medicilor, femeia, care avea mai multe afecțiuni medicale, inclusiv probleme psihice, este în comă, iar prognosticul este rezervat. La examinarea medicală s-a constatat că prezenta urme de strangulare, astfel că evoluția stării ei de sănătate depinde de cât timp a fost lipsită de oxigen.

Purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, Nicoleta Daneliuc, ne-a declarat că cei doi frați au grad de handicap. Victima are gradul I, fratele ei are gradul II de handicap. Mama victimei nu apare în evidențele DGASPC Suceava ca având grad de handicap. „Noi încercăm să găsim un loc într-un centru pentru persoana care are gradul I de handicap, victima, în acest caz”, a mai spus Nicoleta Daneliuc.

Scene absolut șocante s-au petrecut luni la prânz într-o scară de bloc din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. În jurul orei 13.00, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 cu privire la faptul că o minoră este abandonată într-o scară de bloc, într-un sac, inconștientă. Cei care au sunat la 112 au fost locatarii scării. Victima a fost preluată și dusă cu ambulanța la Spitalul Județean Suceava, unde și-a revenit.

Victima are conformația unui copil, dar este o femeie în toată firea, în vârstă de 40 de ani, cu grave probleme psihice și de dezvoltare fizică. Aceasta locuiește într-un apartament alături de mama și fratele său. Cei doi, și ei cu probleme psihice, le-au spus polițiștilor că au vrut să-i ”ușureze moartea”:

„Victima locuiește într-un apartament din cartierul Burdujeni împreună cu mama și fratele său în vârstă de 37 de ani, ambii cu grave probleme psihice. Pe acest fond cei doi (mama si fiul) ar fi agresat victima, ar fi pus-o într-un sac și ar fi abandonat-o în scara blocului în care locuiesc.

La fața locului a fost deplasată echipa operativă complexă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și laboratorul criminalistic mobil pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului. De asemenea, a fost informată și DGASPC și unitatea medicală de specialitate pentru preluarea celor două persoane agresoare”, a transmis comisarul-șef Ionuț Epureanu, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Cei doi agresori au fost și ei ridicați și urmau să fie evaluați psihiatric. Impresia celor care au ajuns la fața locului este că toate cele trei persoane se aflau într-o stare psihică care nu le permite să locuiască singure.