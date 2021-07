Vineri, 16 Iulie 2021 (15:10:01)

Un individ din Vicovu de Jos a ajuns să se creadă un soi de ”ninja” al șoselelor și pare că nimic nu-l oprește să repete infracțiunile la regimul rutier. De la începutul anului și până în prezent a comis trei astfel de fapte, ultima în dimineața zilei de 15 iulie. În jurul orei 4.00, proprietarul unei locuințe a fost trezit brusc din somn de un zgomot infernal. Când a ieșit în curte a observat că autoturismul care îi aparține, marca Audi, a fost lovit de un autovehicul marca Volvo care zburase prin gard după ce a părăsit șoseaua. În drumul său, bolidul transformat în bombă a mai pus la pământ și un stâlp de rețea de telecomunicații, iar cablurile de pe acesta au căzut pe sol. Lângă mașini au fost găsiți Ciprian Spânu și Vasile Burlă, ambii din Vicovu de Jos. Ciprian Spânu a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar mai apoi a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți pentru prelevarea de mostre biologice. Din verificarea datelor din baza Poliției Române s-a constatat că șoferul nu are dreptul de dreptul de a conduce pe drumurile publice. Amicul său a încercat să-l scape și a declarat că, de fapt, el conducea autoturismul marca Volvo. Polițiștii au stabilit prin cercetările ulterioare că șofer era Ciprian Spânu, motiv pentru care l-au reținut pentru o perioadă de 24 de ore. Acesta este cercetat acum pentru comiterea infracțiunilor de „punerea în mișcare a unui vehicul neînmatriculat”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”. În spatele gratiilor a ajuns și Vasile Burlă, acuzat de comiterii infracțiunii de mărturie mincinoasă. În ceea ce-l privește pe Ciprian Spânu, polițiștii au discutat cu un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți în vederea emiterii unui mandat de arestare. Polițiștii spun că șoferul este un adevărat pericol public, iar în cursul acestui an a mai fost trimis deja în judecată de alte două ori, tot pentru infracțiuni la regimul rutier.