Luni, 12 Iulie 2021 (13:39:46)

Corneliu Vornicu are 56 de ani, locuiește în Adâncata și este pasionat încă din tinerețe de literatură, în special de poezie. Este taximetrist, meserie pe care o face cu drag de foarte mulți ani, dar scrie și poezie, îmbinând pasiunea pentru mașini cu pasiunea pentru litere.

Născut la Fălticeni, pe 23 martie 1965, Corneliu Vornicu, taximetristul-poet, a urmat școala gimnazială la Colegiul Național „Nicu Gane”, fiind prima generație care a parcurs cursurile gimnaziale la... liceu, după care a plecat la Suceava pentru a-și definitiva studiile.

Prima carte scrisă de Corneliu Vornicu se numește „dolari, whisky și amante...”, volum publicat în anul 2018, pe care autorul îl consideră „un tratament, un balsam sufletului meu, exponent al voinței și dorinței de a oferi un zâmbet celor triști și de a smulge râsete celor ce vor să râdă”.

Cartea adună un mănunchi de epigrame „interzise cardiacilor” și catrene scrise ca „rețetă”. „Pentru această carte am folosit idei și materiale ușor perverse, tocmai pentru a puncta și înțelege gândirea negativă, trădarea, îmbogățirea prin înșelăciune, ura și tot ceea ce ține de răutatea umană în toată splendoarea ei...”, a spus autorul.

Corneliu Vornicu nu s-a mulțumit doar cu un volum de epigrame și catrene. A continuat să scrie poezie, aforisme despre „viață, înțelepciune, frumusețe, moarte, bogăție etc”.

Până acum are trei volume publicate. Cel mai recent volum semnat de taximetristul-poet din Adâncata se numește „Demiurgul” și a apărut în luna martie a acestui an. „Sunt un optimist incurabil. Mă vindecă puține lucruri, printre care și această carte de poezii. (...) Abordarea pozitivă atrage de la sine iubirea aproapelui. Creațiile mele sunt sută la sută originale prin inspirație, piperate cu puțin talent”, spune Corneliu Vornicu, care își scrie versurile și în pauzele dintre comenzile de taxi, în puținul timp rămas liber. Are încă multe poezii și aforisme rămase în manuscris, versuri care își așteaptă rândul la publicare. Cei care vor da verdictul corect pentru versurile scrise de taximetristul-poet din Adâncata sunt cititorii, pe care Corneliu Vornicu îi invită la lectură.