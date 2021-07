Vineri, 9 Iulie 2021 (17:49:55)

Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a declarat că în momentul de față PSD este singurul partid capabil să facă o opoziție serioasă și puternică la dictatura și incompetența liberală. Gheorghe Șoldan a arătat că în urmă cu o săptămână s-a încheiat prima sesiune parlamentară din acest an. „Ca deputat la primul mandat vreau să împărtășesc sucevenilor din experiența mea de până acum din Parlamentul României. Am avut și realizări, am făcut și opoziție serioasă guvernării liberale atât la Suceava, cât și în Guvern”, a spus Șoldan. El a arătat că în cifre, activitatea sa parlamentară din prima sesiune este următoarea: a depus mai mult de 20 de propuneri de lege, a luat Guvernul la întrebări prin intermediul a 10 adrese, a luat poziție față de incompetența guvernanților în 28 de declarații politice și de presă și a susținut 5 moțiuni împotriva miniștrilor și a Guvernului.

„Am vorbit în Parlament despre problemele pe care le avem în județ. Am amendat Legea bugetului de stat și am solicitat bani pentru drumuri, spitale, școli. Am inițiat legi importante, și vă menționez trei dintre ele: creșterea alocației de hrană în spitale de la 10 lei pe zi, cât e acum, la 40 de lei pe zi per pacient; am propus scăderea TVA pentru lemnul de foc de la 19% la 5%; o altă problemă sunt deșeurile care intră în țară prin toate punctele de frontieră și am semnat, în ultima zi din sesiunea parlamentară, un proiect de lege pentru descurajarea acestui lucru. Pentru ca aceste propuneri să devină legi depinde ca și PNL și USR să le voteze, să pună interesele oamenilor înainte de jocul politic”, a precizat Gheorghe Șoldan.

El a adăugat că tot în calitate de deputat a avut numeroase întâlniri cu mediul de afaceri, cu reprezentanți din domeniul HORECA și industria evenimentelor. „Deși Guvernul s-a făcut că nu-i vede, am reușit, în Parlament, să votăm un amendament prin care au primit sprijin financiar și operatorii pe codul CAEN 8230. Am avut discuții foarte bune cu reprezentanți ai industriei de apărare și voi sprijini acest sector. Cele mai multe dezbateri le-am avut în schimb cu studenții și voi continua să le reprezint interesele pe tot parcursul mandatului meu”, a explicat deputatul PSD de Suceava. În același timp, el a amintit că i-a solicitat ministrului Mediului să se implice personal în evaluarea impactului asupra mediului și sănătății oamenilor a amplasării gropii de gunoi în Pasul Mestecăniș. „Le-am amintit guvernanților că există o lege în vigoare care prevede construirea Autostrăzii Nordului în termen de 4 ani. Le-am cerut să sprijine producătorii locali. Tinerii trebuie să fie prioritatea zero a Guvernului”, a mai afirmat Șoldan.

Pe de altă parte, el a declarat că în prima sesiune parlamentară din acest mandat, PSD a demonstrat ca este principalul partid de opoziție la guvernarea dezastruoasă a coaliției PNL-USR. „PSD este acum singurul partid capabil să facă o opoziție serioasă, puternică, la dictatura lui Cîțu și să apere democrația. I-am taxat de fiecare dată. Cîțu înseamnă Guvernul sărăciei și austerității, Guvernul corigenților, Guvernul dictaturii liberale! Vedem cum premierul dă cu democrația de pământ: guvernează prin Ordonanțe, demite miniștri de capul lui, apoi se pune singur ministru la finanțe să-și cumpere voturi în PNL cu banii românilor – este foarte grav! Cîțu să nu creadă că suntem toți plecați la mare și nu vedem ce face. Dimpotrivă!”, a ținut să mai precizeze deputatul PSD. El i-a solicitat premierului Florin Cîțu să-și ia concediu fără plată cât e în campanie și să nu mai cheltuie banii românilor pentru plimbările lui prin filialele de partid din toată țara. „În războaiele care au loc astăzi în partidele de la guvernare, românii sunt victime colaterale. PSD are un mandat greu cu acești inconștienți, dar nu o să-i lăsăm să-și facă de cap pe banii noștri”, a încheiat Gheorghe Șoldan.