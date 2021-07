Cinema in the Park

Vineri, 9 Iulie 2021 (12:01:36)

În serile magice de vară când ne gândim la destinațiile de vacanță și pregătim bagajele cu cele mai îndrăznețe outfit-uri, o pauză de la căutat cele mai bune cazări la mare sau munte este bine-venită. La Iulius Mall Suceava, Cinema in the Park este pregătit să te scoată din rutina zilnică cu o comedie care a făcut întreaga planetă să zâmbească. Și dacă tot te gândești la garderoba de vacanță, treci pe la magazinele din Iulius Mall, care ți-au pregătit promoții de până la 70%!

Dăm start zilelor de vară petrecute în aer liber împreună cu prietenii sau familia! La Iulius Mall Suceava, terasa sport exterioară, din zona Cinema City, se transformă într-un cinema inedit, cu milioane de stele.

Cinema in the Park le propune sucevenilor o seară de film sub lumina lunii. Ceea ce pare a fi un dezastru se transformă într-o călătorie uimitoare și plină de comedie pentru personajul principal al filmului ce va rula, duminică, 11 iulie 2021.

Pelicula „Chef”, în regia lui Jon Favreau, va aduce zâmbetul pe buzele tuturor, de la ora 21.30. Intrarea este liberă și se face pe bază de rezervare online, iar însoțitorii copiilor trebuie să prezinte adeverința de vaccinare sau un test PCR/antigen negativ. Mai multe detalii puteți afla pe pagina de Facebook a evenimentului.

Poți să te întâlnești cu prietenii înainte de film, să vă delectaţi cu băuturi răcoritoare şi să vă împărtăşiţi planurile de vacanţă, pe terasa exterioara a Iulius Mall Suceava.

Fotoliile de cinema vor fi înlocuite cu pufuri cozy, unde poţi să te relaxezi pe parcursul peliculei și pături pufoase, pe care te poți întinde și râde nestingherit, dar și cu scaune mobile. Distanța dintre fiecare grup de persoane este de minimum doi metri, iar purtarea măștii este obligatorie.

Tot înainte de film, poți să dai o fugă și la magazinele din Iulius Mall Suceava, unde ai reduceri estivale de până la 70%. Nu uita, orice ținută poate prinde un aer franțuzesc cu o pălărie în tendințe sau poți face un styling, care să îți dea un aer de vacanță, cu o cămașă din in! Pentru și mai multă inspirație consultă catalogul online!