Joi, 1 Iulie 2021 (13:45:37)

Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a reiterat susținerea organizației pe care o conduce față de preluarea conducerii partidului de către premierul României, Florin Cîțu. În debutul ședinței Comitetului de Coordonare Județean Suceava de astăzi, în care se alege conducerea județeană a partidului, Gherghe Flutur i s-a adresat lui Florin Cîțu, prezent la ședință, cu „domnule președinte viitor Florin Cîțu”, adăugând că „știu de ce o fac”. Gheorghe Flutur le-a transmis lui Florin Cîți și celorlalți miniștri și reprezentanți din conducerea centrală a PNL că se află acasă la una dintre cele mai puternice organizații liberale din țară. „Sunteți într-o organizației cu 57 de primari, jumătate din primarii județului Suceava. Și avem un primar proaspăt care a câștigat duminică alegerile la Vicovu de Sus, Vasile Iliuț. Sunteți într-un județ în care administrația locală liberală administrează aproape 70% din populația județului Suceava. Sunteți într-un județ în care în toamna anului trecut, după un an greu de pandemie în care am fost încercați, și nu vreau să vorbesc prea mult despre asta, la votul politic de la Consiliul Județean, spre surprinderea unora, am făcut aproape 52%. E al treilea mandat de președinte de Consiliu Județean al meu, și vă mulțumesc dumneavoastră, în care facem singuri majoritatea în Consiliul Județean. Trebuie să știe Bucureștiul. Ne-am luptat 10 partide, pe șapte le-am trimis sub prag și pe două în opoziție. Asta e organizația de aici”, a spus Gheorghe Flutur. El a adăugat că în mandatele sale de președinte de Consiliu Județean, la nivelul județului Suceava au fost atrase fonduri europene de peste două miliarde de euro și s-au făcut investiții în toate domeniile. „Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în politică în 2000, și apoi prin 2002, PNL la Suceava avea 5 – 6 – 7%. L-am dus în acești ani împreună la 52%. Știți ce este greu? Să-l menținem acolo. Asta este important. Și de aceea oferta noastră și a mea este o ofertă curajoasă de continuare a modernizării județului Suceava. Investiții în infrastructură. Și nu întâmplător stâlpii Moldovei sunt aici. Zona Moldova dorește mai multe investiții, să ajungem din urmă celelalte regiuni. Și asta o veți auzi și de la alții. Descentralizarea o așteptăm. Digitalizarea suntem pregătiți să o facem. Am început-o, dar ne trebuie și mai mult. Și vorbim de autostrada A7, A8, de autostrada Nordului, de centurile ocolitoare, de spitalul de copii, de spitalul de boli infecțioase, de al treilea terminal la Aeroportul Ștefan cel Mare, de stațiunea nouă Bucovina. Sunt câteva din marile proiecte pe care le așteaptă sucevenii de la noi. Nimic nu putem face dacă nu suntem uniți”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a ținut să transmită două mesaje către conducerea centrală a partidului. „În toamna trecută, domnilor colegi, ați vorbit de câteva județe ca exemple de succes, printre care și Suceava, și vă mulțumesc. Haideți să ne bazăm pe proiecte pentru aleșii locali, mai mult. Să fie povești de succes și să ne lăudăm cu ele ca să putem câștiga toate alegerile din 2024. Dar până atunci trebuie să avem fapte. Și ultimul lucru este mesajul pe care îl transmit de unitate a PNL. Avem discuții interne. Poate unii spun că sunt contre. Mesajul și rugămintea mea ca om cu vechime în politica liberală este de unitate. Și spun și pentru ceilalți, care parcă se bucură că avem păreri diferite. Sigur că ei nu înțeleg democrația, că avem voie să avem păreri diferite. Dar după aceea ne trebuie coerență și unitate, parteneriat cu președintele României, pentru a face ce trebuie pentru țară”, a mai declarat liderul PNL Suceava.

În finalul discursului său, Gheorghe Flutur i-a transmis lui Florin Cîțu că are sprijinul PNL Suceava pentru preluarea președinției partidului. „Domnilor miniștri, dragi prieteni, plecați cu vânt în pânză de la una dintre filialele fanion ale PNL”, a mai spus Flutur.