Marţi, 29 Iunie 2021 (15:05:44)

„Împreună pentru Daria!” este numele unei campanii umanitare organizate în mediul online pentru salvarea unei fetițe în vârstă de doi ani și cinci luni, din Fălticeni, diagnosticată cu o boală gravă, leucemie acută mieloblastică. Daria-Maria Vacariu este un copil pe care soarta îl obligă să ducă o luptă grea. Drumul este anevoios și lung. Constantin și Andrea Vacariu, părinții fetiței, fac eforturi deosebite pentru a o salva, dar bugetul familiei este mult sub nivelul cerințelor care se impune în lupta cu o astfel de boală.

„La vârsta fragedă de doar 2 anișori a fost diagnosticată cu o boală grea, leucemie acut mieloblastică. Un transplant este, așadar, necesar pentru a o salva pe micuță. Medicii din România ne sfătuiesc să apelăm la clinicile din străinătate. Din păcate, costurile tratamentului pornesc de la 180.000 de euro, sumă care conține prea multe zerouri pentru posibilitățile tinerei familii. Daria are nevoie urgentă de sprijinul nostru. Stă în puterea noastră să schimbăm lucrurile în bine. Orice donație înseamnă o șansă în plus pentru un suflet nevinovat”, transmit organizatorii campaniei umanitare pentru salvarea Dariei.

Fetița mai are un frățior, Matei, în vârstă de 10 ani.

· Donați! Salvați-o pe Daria!

Cu ajutorul oamenilor generoși, care au făcut deja donații, micuța Daria a ajuns la Spitalul Bambino Gesu din Roma, Italia. Este internată și a început chimioterapia. Din păcate, analizele efectuate în Italia au concluzionat același rezultat, același diagnostic. Medicii factot posibilul să o salveze pe Daria. La fel trebuie să facem și noi. Să donăm orice sumă de bani pentru salvarea Dariei. Împreună putem face ca imposibilul să devină posibil.

Puteți dona în unul din conturile deschise la Banca Transilvania, unde titular este tatăl Dariei: Titular cont: Vacariu Constantin; Euro: RO76BTRLEURCRT0256513501; Lei: RO29BTRLRONCRT0256513501; Lire: RO34BTRLGBPCRT0256513501; BT PAY: +40746880973, cu rugămintea de a adăuga la detalii transfer: „Donație Daria Vacariu”.

· Mama Dariei: „Sunt convinsă că <minunea> de a se vindeca Daria se va săvârși”

O mână de ajutor către Daria Vacariu a fost întinsă, încă de la început, de preotul Alexandru Lungu, de la Așezământul de bătrâni „Sf. Apostol Andrei” din Fălticeni, care încearcă să adune cât mai mulți oameni în jurul lui, să implice comunitatea fălticeneană și nu numai pentru salvarea micuței Daria. „Dacă îl întâlniți prin oraș pe nenea Petrică, cu o cutie pe care este imprimată fotografia fetiței Daria Maria, puteți să oferiți ajutorul cu toată încrederea, banii vor ajunge cu siguranță la familia în cauză”, a spus preotul Alexandru Lungu.

Un mesaj emoționant către pr. Alexandru Lungu a fost trimis din Italia de mama Dariei, Andrea Vacariu: „Să vă zicem mulțumesc, e nimic în comparație cu ceea ce faceți pentru noi. Dumneavoastră ați dat startul începutului nostru de <minune>, pentru că sunt convinsă că <minunea> de a se vindeca Daria se va săvârși. Am plecat foarte traumatizată din spital, de la Iași. În fiecare zi îl sunam pe soțul meu și îi spuneam că nu o să reușim. Cum reușeam un pic să îmi câștig nădejdea că va fi bine, cum apărea un medic care mă făcea să mi-o pierd. Cât am stat în spital, nu am intrat pe rețelele de socializare, iar atunci când am intrat am rămas efectiv fără cuvinte și cu inima plină de bucurie văzând câți oameni ne ajută, nu doar financiar, ci și cu o rugăciune. Zilnic primim mesaje de la oameni care ne spun că suntem în rugăciunile lor. Nu știu cum să le mulțumim. Un mesaj cu o mulțumire mi se pare așa puțin... I-am lua pe toți în brațe. La început nu puteam accepta ce ni se întâmplă, nu știam de ce noi suntem așa încercați. Acum cred că prin această suferință vom face și noi mai mult pentru alți copii. Daria a început chimioterapia, deoarece starea ei nu era bună. Sunt și riscuri... Acum așteptăm, cu bunul Dumnezeu înainte! Vă mulțumim dumneavoastră, mulțumim tuturor pentru tot, un bănuț, o rugăciune, un mesaj, înseamnă enorm. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească! Deși știu sigur că o faceți, dar vă rog, rugați-vă în continuare pentru noi! Doamne ajută!”