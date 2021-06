Luni, 28 Iunie 2021 (14:13:33)

Salonul de carte „Școala Bisericii”, desfășurat la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, s-ar putea numi deopotrivă „Taifas pe prispă de carte, de Ziua Drapelului Național al României” sau „Ziua Coronițelor în Școala de Duminică” ori „Sfioasă doxologie Sfântului Ioan cel Nou” și „Epilog la Sânziene și la Ziua Universală a Iei”, pentru că fiecare dintre acestea păstrează însemne pentru timpul petrecut împreună.

Multiplul eveniment a fost organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava şi Sectorul Teologic-Educaţional al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic.

În galeria salonului de carte, 54 de titluri – volume cu conținut teologic, istoric, lingvistic, literar, didactic și/sau metodic, unele dintre ele în ediții bilingve, semnate și/sau coordonate de profesori și preoți ai Sucevei. Și-aș aminti câteva dintre ele: Timp si eternitate în filosofia greacă și în gândirea patristică, Doxologia, 2018, prof. Veronica Anton, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuți, lucrare de doctorat; Patriarhul Miron Cristea vs relațiile româno-polone în anii ’30, Ed. Mega, 2020, prof. Daniel Hrenciuc, insp. școlar, o contribuție științifică certă la istoriografia relațiilor româno-polone în perioada interbelică, inclusive a eforturilor depuse de către patriarhul Miron Cristea în lărgirea și consolidarea relațiilor dintre Biserica Ortodoxă Română cu Biseria Ortodoxă Poloneză; Obiectele de valoare istorică-artistică și odoarele Bisericii „Sfântul Dumitru” din Suceava, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, 2012, pr. Justinian-Remus A. Cojocar; Biserica „Sfântul Dumitru” Suceava, diac. Vasile Demciuc și pr. Justinian-Remus A. Cojocar, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, 2009, monografie;

Biserica Sf. Nicolae din Șcheia, Familia de Aritonovici din Șcheia, Genealogia lui Mihai Eminescu din Călinești Cuparencu, pr. Traian Saghin, Biserica din Călinești Cuparencu, Familia Cuparencu din satul Călinești, pr. drd. Cezar Onesim, Parohia Șcheia I, Editura Miseno, 2013-2020, volume de recuperare memorialistică, monografii, genealogii; În umbra cetății de scaun a Moldovei, Editura Sfântul Ierarh Nicolaie, Brăila 2020, prof. Cătălin Huțu, Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea – istorie și geografie locală; Valori naționale în creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, prof. Oana-Diana Onesim, Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava, 2014, colecție de articole teologice și literare privind viața și opera Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania;

(re)Conectat cu Hristos în pandemie, volum colectiv, Editura Performantica, 2021; Familia prin ochii tânărului creștin, Fă Rai din ceea ce ai, Grupul vocal tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” – 10 ani de activitate, Revers Craiova 2020, 2021, prof. Vasile Schipor, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, răspunsuri către tineri; Literatură, cultură și identitate europeană, auxiliar didactic pentru disciplină opțională, prof. Rodica Zimbru, Școala Gimnazială nr. 10 Suceava; Creativitate și inspirație în educație, lucrare – produs final în cadrul proiectului Erasmus+ DEFINE – Dezvoltare, Educație, Formare și Inovare la Nivel European, finantat de Comisia Europeană, Rodica Zimbru, Ana-Maria Atănăsoaie, Andreea Morar-Zimbru, Luminița Andronachi, Maria Cucuveica și Liliana Onuț; STEAM, as an approach for developing essential life skills, prof. Rodica Zimbru,Școala Gimnazială nr. 10 Suceava, un suport de curs referitor la abilitățile de viață, metodologia „a învăța să înveți”, teoria învățării a lui Kolb, considerații pedagogice ale conceptului STEAM, teoria lui Eduard de Bono, jocul și importanța lui în educație; câteva volume din seria Barometrelor reușitei școlare, coord. prof. Tatiana Vîntur, inspector școlar, serie din care tocmai a fost publicat vol. cu nr. 40, fiecare tratând o tematică de mare interes în educație: Dialogul proiectelor educative; Violența psihologică – bullyingul; Jurnalul unui timp izolat; Inteligența emoțională; Siguranță și nonviolență; ROpot, coord. prof. Elena-Loredana Dura, director Școala Gimnazială Berchișești, cronică a evenimentelor școlii, interviuri cu personalități locale; Non-formal proposals for an inclusive European spirit of education, EuropaNet, 2019, Daniela Ceredeev și Cristina Chert, ghid de metode de incluziune socială.

Nu în cele din urmă, recenzarea textului diortosit al Vieții și Acatistului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava (Editura Crimca, Suceava, 2021), despre care părintele arhidiacon prof. dr. Vasile Demciuc spunea că „E o carte ce ar trebui să fie în casa fiecărui creștin pentru că în paginile ei găsim admirabile gânduri despre credința creștină, despre valoarea și puterea rugăciunii. (…) pagini, scrise documentat, ce ne îndeamnă să urmăm modelul de a fi creștin”. Un text ce poartă semnătura Părintelui Arhiepiscop Calinic, scris într-o metaforică logică a evocării cronologice și profunde, într-un limbaj erudit și elevat, cu o frazare amplă, care știe să urce sufletul în volute de smerenie și căință și rugăciune spre Cer.

A urmat „festivitatea coronițelor”, un open-space dedicat împărtășirii din experiența unor Școli de duminică din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, program inițiat și dezvoltat de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop, ca și din programe și proiecte subsumate parteneriatului Școală-Biserică, desfășurate în abia încheiatul an școlar. Un spațiu ce s-a dovedit în aceeași măsură al dialogului despre o multitudine de activități instructive, catehetice și socio-educative ce-au devenit obișnuință în școlile de duminică: ateliere catehetice; ateliere de lectură biblică interpretativă/comprehensivă și/sau de scriere creativ-reflexivă; ateliere creative; activități de timp liber de calitate, de voluntariat și inițiativă comunitară; activități socio-educative și culturale, de suport și consiliere pentru copii aflați în situații de risc și/sau în incapacitate de a participa la învățarea online; școală de vară; toate facilitate de preoți, profesori de religie, profesori ce predau alte discipline, în paradigma co-teaching preot-profesor (învățare în diadă).

A fost… „o bucurie, un prilej de a cunoaște oameni frumoși, o ocazie de a te descoperi, de a-ți dovedi că poți și de a face angajamente” (prof. Liliana Ștefănesi); „bucurie pentru minte și suflet! Oameni extraordinari reuniți de un eveniment valoros.” (prof. Loredana Dura); „un cenaclu, ca cele de la Văratec, de odinioară, în care fiecare invitat și-a prezentat cartea sau cărțile și împlinirea de a scrie și gândurile cele mai înalte-angajament” (prof. Oana-Diana Onesim).

(prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar, coordonator, sursa: https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/)