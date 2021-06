Luni, 28 Iunie 2021 (09:41:02)

Vernisajul expoziției de artă plastică – pictură, desen și grafică pe calculator, din cadrul celei de a III-a ediții a Concursului județean „Trecutul, prezentul și viitorul nostru”, organizat de Clubul Copiilor Gura Humorului, s-a desfășurat recent la Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, având ca temă: „File de poveste”.

S-au înscris în concurs 197 de elevi din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, sub îndrumarea a 45 de cadre didactice, remarcându-se o participare semnificativă și a elevilor cu cerințe educaționale speciale, deoarece Clubul Copiilor Gura Humorului promovează o educație incluzivă de calitate.

La eveniment au fost prezenți directorul Clubului Copiilor Gura Humorului, profesor Maria Macarov, coordonatorii proiectului: profesor Mariana Radu și profesor Iulia Danilov, profesori de la Clubul Copiilor Gura Humorului - membri ai echipei de proiect, alături de elevi și părinți. Profesoara Mariana Radu a spus că „povestea face parte din noi. Fiecare om are o poveste. Fiecare copil are o poveste. Fiecare lucru pe care îl facem are povestea sa. Bineînțeles, și acest proiect are o poveste, care a început în 2018, sub îndrumarea doamnei inspector pentru educație permanentă și activități extrașcolare, profesor Tatiana Vîntur, odată cu prima ediție dedicată Centenarului Marii Uniri, apoi a continuat în 2019, cu o temă frumoasă Micii românași. În 2020, pandemia de coronavirus ne-a pus piedici serioase, dar nu ne-a oprit, astfel încât, acum ne aflăm la cea de a treia ediție și ne dorim să continuăm, cu încredere și optimism!”.

Elevii s-au putut inspira din legendele istorice, basmele și poveștile românești, dar și din cele internaționale, iar lucrările realizate de ei reflectă, în egală măsură, aprecierea și cunoașterea acestui adevărat patrimoniului intercultural, transmis dintr-o generație în alta.

Expoziția, plină de culoare, surprinde prin varietatea tehnicilor și materialelor folosite. Personaje îndrăgite se întâlnesc în mod inedit, alcătuind o lume fantastică, în care imposibilul nu există. „Puterea poveștii este aceea de a împărtăși înțelepciunea, de a schimba oamenii și de a le forma o personalitate frumoasă, cu o autentică scară de valori”, a completat profesoara Mariana Radu.

Interesul față de tema propusă a fost demonstrat de numărul mare de participanți, atât din județul Suceava, cât și din județele Iași, Neamț, Prahova, Mehedinți și Arad, după cum urmează: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Bănești, Școala Gimnazială Corocăiești, Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, Școala Gimnazială ”Petru Comarnescu” Gura Humorului, Școala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului, Clubul Copiilor Gura Humorului, Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, Clubul Copiilor Fălticeni, Palatul Copiilor Suceava, Școala Gimnazială „Constantin Blănaru” Cornu Luncii, Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Hârlău, Școala Gimnazială Specială Pașcani, Clubul Copiilor Târgu Neamț, Clubul Copiilor Vălenii de Munte, Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, Clubul Copiilor Sebiș.

La finalul activității, directoarea Maria Macarov a felicitat participanții pentru implicare, seriozitate, inspirație și talent, mulțumind, totodată, reprezentanților Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina din cadrul Centrului Cultural și Primăriei Gura Humorului, pentru valoroasa colaborare menținută de-a lungul anilor.