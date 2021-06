Luni, 28 Iunie 2021 (13:47:08)

Trei cadre didactice de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă (CSEI) Suceava, Dorina Cocari, Ecaterina Conache, Marinela Adriana Sveduneac, au fost recent în Polonia, la Şcoala Specială din Leżajsk, pentru cea de-a şasea mobilitate Erasmus+din cadrul proiectului„Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education” (CHANGE).Mobilitatea s-a adresat cadrelor didactice care timp de cinci zile au participat fizic (echipele din România, Italia şi Polonia) şi online (echipele din Grecia, Turcia şi Lituania) la activităţi diverse menite să sprijine dezvoltarea elevilor cu cerințe educaționale speciale

(CES) la orice nivel posibil.

„Prima zi a debutat într-o atmosferă caldă și primitoare la grădinița specială recent renovată din Lezajsk, unde am fost întâmpinaţi de primarul localităţii, directorul unităţii - Tomasz Chrząstek, coordonatorul de proiect – Monika Pęcak,câteva cadre didactice şi copii îmbrăcaţi festiv, în costume populare tradiţionale. Ne-a fost oferit un moment artistic de bun venit, deschis cu intonarea imnului proiectului, pe o coregrafie, pe cât de simplă, pe atât de emoţionantă. Ni s-a prezentat apoi sistemul de educație specială din Polonia, instituţiile-structuri, demersurile pentru educaţia timpurie, terapiile efectuate în cadrul celor trei instituţii-structuri ale Şcolii Speciale din Leżajsk, precum şi spaţiile, facilităţile şi planurile de dezvoltare. Activităţile au fost transmise şi online pentru echipele cu participare virtuală. Am încheiat ziua cu vizitarea Bazilicii şi a Mănăstirii Bernardine din Leżajsk, admirând faimosul stil baroc şi renumita orgă foarte apreciată în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi care încă încântă urechile şi inimile celor ce-i trec pragul”, după cum a spus prof. coordonator Dorina Cocari,

CSEI Suceava.

· Ateliere de terapie manuală

În cea de a doua zi, cadrele didactice sucevene au participat la două ateliere de terapie manuală (hand therapy), folosită drept instrument pentru susținerea dezvoltării corecte a abilităților manuale și grafomotorii ale copiilor și adolescenților. Din cauza accesului timpuriu la calculator, laptop, smart phone, tabletă,copiii au din ce în ce mai puține experiențe în dobândirea abilităților motorii și învățarea despre lume într-un mod multi-polisenzorial. Dacă imaginea activităţilor dominante ale unui copil de acum 15-20 de ani cuprindea joaca cu formele în nisip sau lut, săritul corzii sau jocul de-a v-aţi ascunselea, desenarea, decuparea şi lipirea de elemente pentru colaje care se realizau şi acasă, nu doar la şcoală, folosind toate degetele de la mâini, astăzi elevii folosesc cu precădere degetul mare şi arătătorul, spun profesorii de la CSEI Suceava.

Copiilor din ziua de azi le lipsesc experiențele folosirii mâinii și a degetelor, cu impact asupra maturităţii școlare, mai ales în etapa de însuşire a scrisului.„Dacă copiii nu își antrenează mâna la o vârstă adecvată, atunci când trebuie să scrie, vor fi cel mai adesea obosiți, se vor descuraja rapede, vor experimenta eşecul şcolar. Este, de fapt, începutul unui ciclu vicios: lipsa de dorință de a învăța, evitarea școlii, evitarea eșecului. Pentru a preîntâmpina astfel de situaţii, copiii au nevoie de exerciţii care să îi ajute la coordonarea mână-ochi în formarea corectă a deprinderilor de scriere, la dezvoltarea autonomiei şi independenţei, la stimularea motricităţii fine şi grosiere, chiar dezvoltarea vorbirii, care este stimulată suplimentar prin activizarea vocabularului pasiv şi activ deopotrivă”, explică profesorii care lucrează cu copii cu CES.

· Joc senzorial

Ziua a treia i-a introdus pe specialiștii suceveni în lumea copiilor cu autism prin practicarea jocului senzorial. Au asistat la o activitate demonstrativă menită a sprijini dezvoltarea abilităților intra și interpersonale ale elevilor, printr-o pregătire adecvată a spațiului de lucru și o abordare de coaching a întregului proces. Materialele senzoriale din timpul terapiilor se bazează exclusiv pe utilizarea produselor alimentare 100% sigure (amidon de cartofi, colorant de patiserie, apă, esenţe diferite pentru prăjituri, seminţe, boabe de fasole, stafide, etc.). Copiii au interacţionat cu deosebită plăcere, lumea culorilor, a mirosurilor şi a texturilor pipăite menţinându-le atenţia asupra sarcinilor de lucru. Produsele finale au încântat ochii participanţilor, activitatea în sine fiind un prilej de bucurie şi învăţare activă.

De o activitate asemănătoare au avut parte şi cadrele didactice. Acestea au experimentat, asemenea copiilor, joaca cu aluatul/pasta modelatoare.

„Şi pentru a ni se arăta cât de apreciată ne-a fost activitatea, aportul personal, am avut parte şi de o excursie culturală la Sandomierz, unul dintre cele mai vechi oraşe din zonă, plin de relicve istorice şi-un farmec aparte. Am vizitat Piaţa Sandomierz admirând arhitectura medievală a clădirilor, mai ales pe cea a Primăriei, precum şi celulele subterane, cu temniţe, depozite de sare şi vin, expoziţii de lucrări medievale; pasajul Ochiul acului, cu zeci de trepte; defileul Sfintei regine Jadwiga de o peisagistică memorabilă; Bazilica Nașterea Maicii Domnului cu Calomnia de sânge – picturi murale pentru fiecare lună şi zi din an”, a completat coordonatoarea grupului sucevean.

· Art-terapie şi karate. Hipoterapie

Ziua a patra a mobilităţii le-a oferit profesorilor suceveni lecţii interactive de art-terapie şi karate. De asemenea, li s-a prezentat terapia biofeedback, o tehnică modernă de tratament prin care elevul cu CES învață să-și recapete controlul asupra funcțiilor fiziologice, dobândind simultan un rol activ în conștientizarea acestora şi restabilirea sănătăţii proprii. Terapiile au continuat cu un program artistic închinat patronilor spirituali ai instituţiei, Papa Ioan Paul al II-ea ocupând un loc central. Ultima zi a fost dedicată hipoterapiei, vizita la Clubul de echitație Equistro arătându-le cum anume se desfăşoară terapia cu cai pentru copiii cu dizabilități intelectuale, cu probleme de adaptare socială sau cu tulburări musculo-scheletice. Cu ajutorul acestei terapii mulţi copii autişti îşi înving frica de a atinge şi a fi atinşi, reuşesc să-şi contureze o rutină prin a hrăni caii, a-i ţesala, a-i plimba sau a-i călări. Deşi rezultatele hipoterapiei se văd după luni de zile, aceasta este una dintre metodele preferate de reabilitare în zonă, utilizată pentru îmbunătățirea și restabilirea sănătății persoanelor.

„Ca o chintesenţă a activităţilor, mobilitatea din Polonia ne-a oferit o gamă largă de terapii aplicate în Şcoala Specială din Leżajsk. Deşi cunoscute şi aplicate în multe alte şcoli speciale, prezentarea lor a actualizat tehnici diferite de abordare, a generat culoar pentru discuţiile libere, analize şi comparaţii. Atmosfera plăcută a învăluit întreaga săptămână, iar activităţile atent structurate şi echilibrate ca durată şi interactivitate au primit un feedback pozitiv din partea tuturor participanţilor”, a concluzionat prof. coord. Dorina Cocari,CSEI Suceava.