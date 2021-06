Joi, 24 Iunie 2021 (11:07:06)

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, consideră că incapacitatea actualului Guvern a lăsat fără bani Programul Național de Dezvoltare Locală. Ioan Stan a amintit că ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Cseke Attila, i-a anunțat marți pe beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL 2) că nu mai sunt bani pentru acest program și nu se mai acordă credite bugetare pentru noi investiții, în acest an.

Ioan Stan a arătat că Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a reprezentat în ultimii ani principala sursă de finanţare pentru infrastructura românească. „Prin acest instrument de finanțare a autorităților locale au fost finanțate de-a lungul timpului peste 15000 de proiecte în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport sau drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport pe tot cuprinsul țării”, a precizat Stan. El a precizat că Guvernele PSD care s-au succedat în ultimii ani la conducerea țării au depus un efort susținut pentru a asigura finanțarea proiectelor respective, reușind prin implementarea lor să aducă plus valoare în satele, comunele și orașele României. „Numai cine n-a vrut, n-a accesat vreun proiect prin PNDL, pentru că, atunci când am fost la guvernare, nu am ținut niciodată cont de culoarea politică a solicitanților, prioritare fiind interesele românilor, și sunt mulți primari din alte partide care pot confirma acest aspect. Și mereu am găsit resurse pentru a finanța proiectele depuse de autorități”, a spus senatorul PSD de Suceava.

Ioan Stan a adăugat că anunțul ministrului Cseke Attila este doar o nouă dovadă a incapacității Guvernului PNL-USRPLUS-UDMR de a guverna țara. „Totodată reprezintă măsura demagogiei pe care actualii guvernanți au proliferat-o în spațiul public în timpul campaniei electorale, când erau bani pentru orice, inclusiv pentru continuarea PNDL 2. Ba mai mult, dacă ne amintim, în toamna anului trecut, Ludovic Orban aducea vorba despre viitorul PNDL 3. Ori cum mai putem discuta despre un PNDL 3 când deja nu mai sunt bani pentru a termina lucrările prinse în PNDL 2? Din păcate, din cauza incompetenței actualei coaliții de guvernare PNL-USRPLUS-UDMR, o grămadă de investiții vor fi blocate, o mulțime de șantiere vor fi lăsate în paragină, iar România, în loc să se dezvolte, va regresa de la zi la zi, plătind prețul tot mai scump al guvernării de dreapta”, a încheiat Ioan Stan.