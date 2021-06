Miercuri, 23 Iunie 2021 (11:49:56)

Managerul suspendat al spitalului din Rădăuți, Traian Andronachi, și-a anunțat intenția de a concura pentru postul de manager al Spitalului Județean ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava. În acest sens, acesta a transmis o solicitare către conducerea Consiliului Județean Suceava, în care cere mai multe informații legate de organizarea concursului pentru ocuparea postului de manager a celei mai importante instituții medicale din județ. Traian Andronachi vrea să afle când expiră cea de-a treia delegare dictată în ultimele 14 luni pentru postul de manager interimar al Spitalului Județean Suceava, dar și data la care se va organiza un concurs pentru ocuparea unui manager definitiv. De asemenea, managerul suspendat al Spitalului Municipal Rădăuți dorește să afle care va fi tematica de concurs, dar și care este bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean Suceava. ”În perioada în care am fost la conducerea Spitalului Municipal Rădăuți spun că demonstrat cu prisosință cum se face performanță, inclusiv pe timpul pandemiei de Covid-19. Modul în care am fost îndepărtat din funcția de manager mi-a lăsat un gust amar și vreau să arăt că decizia a fost una total eronată și, în același timp, tendențioasă. Am fost dat afară pentru a se numi sinecura politică, dar cred că nimeni nu îmi poate lua dreptul de a demonstra ce știu și ce pot la orice concurs s-ar organiza, mai ales că voi solicita să fie transparență totală, inclusiv prin transmiterea online a concursului. În cursul zilei de miercuri am depus cererea de participare la concursul pentru funcția de manager al Spitalului Județean Suceava, concurs organizat de Consiliul Județean Suceava. Aștept cu nerăbdare ca domnul președinte Flutur să aprobe organizarea acestui concurs”, a arătat Traian Andronachi.