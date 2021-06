Miercuri, 23 Iunie 2021 (17:03:45)

Bucovina Rădăuți i-a găsit rapid înlocuitor lui Iulian Ionesi, care anunța pe Facebook, în urmă cu două zile, că nu va mai continua pe banca tehnică a formației cu care a participat sezonul trecut la barajul pentru promovarea în eșalonul al doilea. Noul antrenor principal al echipei este Florin Cristescu, un tehnician bine cunoscut de iubitorii fotbalului sucevean, care în ultimii trei ani a îndeplinit diferite funcții tehnice în cadrul grupării Foresta. Fostul căpitan din perioada de glorie a CSM Suceava a fost ofertat inițial să-l înlocuiască pe sârbul Ivan Gvozdenovic pe Areni, de aceea plecarea sa la Rădăuți constituie o mică surpriză.

„Am avut o înțelegere verbală cu Foresta de ceva vreme, însă în urmă cu o săptămână am avut o întâlnire cu domnul Cornel Lucescu, de la Tarsin, care mi-a explicat în amănunt ce se dorește și ce vor să facă la Rădăuți. M-a convins cu argumente să merg la Bucovina și sper că am luat cea mai bună decizie. Am semnat un contract pe doi ani în cadrul unui proiect nou, scopul nostru fiind acela de a crea o echipă competitivă cu care să facem performanță, bazându-ne pe jucători din județul Suceava. Reunirea lotului am programat-o pentru data de 5 iulie”, a declarat antrenorul în vârstă de 60 de ani.

Florin Cristescu îi va avea „secunzi” pe Ionel Lavric, Cristian Butnariu și Ionuț Plămadă, acesta din urmă va continua însă și ca jucător. Noua structură de conducere a Bucovinei se prezintă astfel: Radu Munteanu - director, Manuel Costache - președinte, Beniamin Lucescu - vicepreședinte, Vichentie Popescu - director sportiv și Radu Teleagă – delegat.

Principalii finanțatori ai echipei vor fi firma de transport Tarsin și Primăria Rădăuți.