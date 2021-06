Miercuri, 23 Iunie 2021 (16:28:14)

Concertele de Zilele Sucevei și alte evenimente care ar fi trebuit să aibă loc în această perioadă au fost anulate de municipalitate atât din cauza restricțiilor impuse de pandemie, cât și ca urmare a atenționărilor primite de la Avocatul Poporului.

“Noi ne-am propus să facem evenimente, am și anunțat că accesul va fi doar pentru cei vaccinați, ceea ce a stârnit o serie întreagă de discuții... La scurt timp am primit o scrisoare de la Avocatul Poporului, care spune că nu este corect cum procedează, prin acceptarea doar a persoanelor vaccinate la spectacole, pentru că este posibil să se încalce dispoziții constituționale privind drepturi și libertăți și accesul la cultură. Noi nu am făcut nimic și deja eram acuzați…”, a explicat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Poziția Avocatului Poporului nu a fost singurul motiv din cauza căruia nu s-au mai organizat evenimentele, principalul impediment fiind costurile foarte mari, raportat la un număr foarte mic de beneficiari, adică spectatorii care urmau să aibă acces, conform legislației.

„Ca să faci un eveniment cât de cât frumos trebuie să aduci și niște artiști care costă câteva zeci de mii de euro. Nu poți să aduci artiști de zeci de mii de euro să cânte la un țarc cu câteva sute de oameni, maxim 1.000... Așteptăm să se lămurească lucrurile, să vedem ce se întâmplă și o să reprogramăm aceste spectacole”, a spus Lungu.

În schimb, Primăria Suceava a intrat în parteneriat cu Consiliul Județean la evenimentele organizate în această perioadă, iar în data de 24 iunie vor fi sărbătorite 24 de „cupluri de aur” la Zona de agrement Tătărași.

Tot atunci i se va înmâna titlul de Cetățean de Onoare, acordat într-o ședință anterioară de Consiliu Local, universitarei Brândușa Steiciuc.