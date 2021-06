Luni, 21 Iunie 2021 (15:34:33)

S-a tras cortina peste cea de-a 12-a ediție a Festivalului Concurs Internațional Video ART pentru adolescenți, o ediție care s-a derulat online. La secțiunea ”Film de scurtmetraj”, podiumul a fost următorul: Premiul I: CONNECT, Elliot Elmblad, Suedia, Premiul II: ȘAPTE ZÂNE (SEVEN FAIRIES), Ana Creangă, România, Premiul III: FAKE DREAMS, Mihnea Gherasim, Mihnea Ștefan Hănțescu, Simina Curic. Conform Regulamentului au fost acordate și două Mențiuni: BLAWE PLEKKEN(BRUISES), Carlijn Beugel, Olanda și GAME OVER, Marco Stulemeijer, Julia Wulfert, OLANDA.

La secțiunea ”Spot publicitar cu impact social”, cele mai bune creații au fost: Premiul I: DORINȚA, Alina Georgiana Nan, Ștefan Alexandru Băban, România, Premiul II, FRICA TINERILOR DE CĂRȚI, Octavian Marius Doroftei, Diana Andreea Lungu, România, Premiul III, RETROSPECTIVE, Delia Păstrăv, Cristian Țugurlan, România. Cele două Mențiuni ale secțiunii au fost acordate pentru HOW MUCH IS YOUR LIFE WORTH, Robert Cristian Voicu, Georgiana Ancuţa Nan, România, și ITS ALL ABOUT ATTITUDE, Robert-Cristian Voicu, Ștefan-Cristian Scarlat, România.

Alcătuit din prof. univ. dr. Radu Olăreanu, de la Universitatea de Arte din Tg. Mureș, președintele juriului, şi conf. univ. Cătălin Soreanu, de la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, și Wolfgang Allin, din Austria, din partea Comitetului Uniunii Internaționle de Cinema (UNICA), instituție care patronează festivalul sucevean din 2015, juriul avut o misiunea dificilă.

La ediția din acest an au participat 32 de filme din patru țări, respectiv Franța, Olanda, România și Suedia, iar aproape jumătate din filme au fost din străinătate.

”Depinzând în primul rând de componenta tehnică (internet, platforme de comunicare online etc.), festivalul a înregistrat plusuri, dar și minusuri, cele din urmă reprezentând adevărata provocare pentru stafful tehnic al festivalului. Până la urmă a contat faptul că festivalul a avut loc, în condițiile în care marea majoritate a evenimentelor de profil din Europa, anulate anul trecut, au fost suspendate și în acest an. Premiile au fost oferite și în acest an de către Centrul Cultural Bucovina, instituție subordonată Consiliului Județean, care, la rândul său, ne-a fost alături întotdeauna și la edițiile anterioare. Prin acest eveniment spun că am reușit să aducem România și Suceava, în special, între locațiile europene cunoscute, unde filmul de amatori pentru tineret e la el acasă, iar instituțiile implicate au contribuit deplin la acest lucru. Dorința noastră supremă în acest moment este ca, începând cu anul viitor, evenimentul să se desfășoare în condiții de normalitate, context în care evenimentul poate pune cu adevărat în valoare tot ceea ce însemnă identitatea românească, cu infinitele-i ipostaze. Mulțumim pe această cale Inspectoratului Școlar Județean Suceava pentru implicarea în promovare, și Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, cea din urmă instituție fiindu-ne alături permanent, de la prima ediție, asigurându-ne o bună parte a elementelor logistice necesare festivalului”, a arătat profesorul Viorel Ieremie de la Colegiul Național ”Petru Rareș”, care este și președintele Clubului Video ART Suceava, dar și director al Festivalului Internațional Video ART.