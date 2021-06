Marţi, 8 Iunie 2021 (11:52:13)

Absolvenții de liceu de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” (CNME) Suceava au fost aplaudați, încurajați și recompensați cu diplome pentru performanțele lor realizate în diferite domenii, într-un cadru festiv.

Anul acesta, după cum ne-a spus prof. Gabriela Cazac, directorul Colegiului „Mihai Eminescu”, au terminat „235 de absolvenți puternici, care nu au cedat și care merg mai departe cu optimism și cu mult curaj. Sunt mândră să fiu unul dintre profesorii lor”. Directoarea a avut un mesaj și pentru părinți: „Dragă generație de părinți tineri! Bucurați-vă pentru copiii dumneavoastră! Pentru orice formă de progres. Dacă vi se întâmplă să fiți nemulțumiți, aduceți-vă aminte de primul lui moment de febră, de primul dinte, de primul pas. Câtă emoție ați simțit? Raportați-vă la asta și acum. Febra de azi e febra emoției absolvirii, dintele de azi e revolta lui în fața nedreptăților lumii, primul pas de azi e pasul făcut în afara liceului și înspre viața pe care și-o construiește!”.

· „Lăsăm în urmă profesori dragi, dascăli de excepție, amintiri și visuri, speranțe, emoții, dar pășim încrezători spre viitor”

Șefa de promoție a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava este Simina Elena Luca, din clasa a XII-a G, Specializarea Pedagogic, care a încheiat cei patru ani de liceu cu media generală 9,98. Tânăra a spus în cadrul cursului festiv desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute că aales acest liceu pentru că i s-a garantat că va avea parte de corectitudine şi dascăli de excepţie.

„Așa a fost! Am ajuns să îndrăgesc până și scările pe care am păşit ambiţioasă şi plină de visuri acum 4 ani. Îmi sunt dragi și holurile acelea lungi şi reci, muzica care a înlocuit clopoțelul și care ne dădea fiori câteodată și ne emoționează azi, când o ascultăm pentru ultima oară. Tot aici am găsit o familie în care am învățat că toleranța, răbdarea și umorul sunt esențiale pentru o viață sănătoasă într-o clasă de 24 de fete.Ne leagă amintiri frumoase ale unor momente care vor rămâne unice în viața noastră. Ne-au adus împreună entuziasmul tinereții fără bătrânețe și dorința de a învăța pentru devenirea noastră. Mult succes în viață, dragi colegi! Sper să ne revedem curând la fel de optimişti și fericiți!”, a spus Simina, care a mai completat că îndrăgește fiecare detaliu al școlii pe care a absolvit-o, dar mai presus de toate îi respectă pe profesori, oameni extraordinari, cu vocație, „care au investit atât de multă încredere în mine și fără de care nu aş fi reuşit absolut nimic. Vă mulțumesc din tot sufletul în numele generației 2021! Vă doresc multă putere de muncă în continuare şi elevi pe măsura dedicației și a profesionalismului de care ați dat mereu dovadă. Suntem absolvenți. Lăsăm în urmă profesori dragi, dascăli de excepție, amintiri și visuri, speranțe, emoții, dar pășim încrezători spre viitor”.

· Șefi de promoție pe specializări

Colegiul Național „Mihai Eminescu” (CNME) Suceava a premiat și șefii de promoție pe specializări: Bianca-Emilia Pintilei, clasa a XII-a B, Matematică - informatică intensiv, a terminat cei patru ani de liceu cu media generală 9,74; Anastasia Paicu, clasa a XII-a C, Filologie - intensiv limba engleză, a încheiat cei patru ani de liceu cu media generală 9,72; Andrei-Paul Luculescu, clasa a XII-a E, Științe sociale, a obținut media generală 9,83; Daria-Ioana Ciubotariu, clasa a XII-a F, Științe sociale, a obținut media generală 9,83; Simina-Elena Luca, clasa a XII-a G, Pedagogie, a obținut media generală 9,98, fiind desemnată și șefă de promoție 2021.

Medii generale mari au obținut și elevii: Delia-Raluca Andronic - 9,82; Cosmina-Bianca Hodoroabă – 9,79; Diana-Elena Zup – 9,77; Paula Ioana Roman – 9,77, Andreea Ștefan – 9,72; Oana Valentina Solcan - 9,71; Andreea-Loredana Busuioc – 9,71; Diana Mădălina Bosînceanu – 9,70; Cătălina-Monica Maria Butnariu – 9,70; Bianca Hreceniuc – 9,68.

· Performanța, premiată

Tot în cadru festiv, conducerea Colegiului Național „Mihai Eminescu” i-a recompensat pe elevii claselor a XII-a care au făcut performanță în diferite domenii, fie că a fost vorba de activități extrașcolare, activități care au implicat aprofundarea unei limbă străine, olimpiade, domenii precum economia, istoria, arta, pedagogia, logică și comunicare etc: Bodnariu Nicolae Matei, Budurovici Cosmin Andrei, Medvichi Flavian, Pintilei Bianca- Emilia, Adăscăliței Diana, Margaris Nikolaos-Evanghelos, Iedenac Daniel-Gabriel, Apetrei Denis, Apetrei Amalia, Șeiciuc Maria, Paicu Anastasia, Bondar Tiberius-Dumitru, Ursan Maria- Daniela, Ciocan Dochița- Alexandra,Dorosceac Ramona- Ancuța, Popescu Andreea, Luculescu Andrei Paul, Hodoroabă Cosmina, Solcan Oana, Cucoș Dumitrel, KutKut Rania, Sumanar Paul, Ciubotariu Daria, Busuioc Andreea, Zup Diana, Dîrja Mihai, Calistru Cosmin, Luca Simina Elena, Hofman Carmen – Alexandra, Capră Mirela, Seserman Diana, Semenciuc Oana, Sveica Maria.