Vineri, 4 Iunie 2021 (14:31:20)

Campania „Porți deschise spre comunitate”, organizată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, a ajuns anul acesta la ediția a VI-a. Din păcate, acținile se vor defășura în mediul virtual, în perioada 8-9 iunie și 15-16 iunie 2021.

Campania „Porți deschise spre comunitate”, online, va debuta săptămâna viitoare și va cuprinde următorul program: 8 iunie 2021, începând cu ora 8.30 (traseul Gura Humorului, Pojorâta, Fundu Moldovei, Vatra Dornei); 9 iunie 2021, începând cu ora 8.00 (Todirești, Costâna, Solca, Rădăuți); 15 iunie 2021, începând cu ora 8.00 (Centrul Maternal Suceava, Mitocu Dragomirnei, Zvoriștea, Siret, FARA Suceava); 16 iunie 2021, începând cu ora 8.00 (Suceava, Sasca Mică, Fălticeni, AMP Dolhasca). Cei care doresc să afle mai multe informații despre campanie, pot să acceseze linkul campaniei: https://docs.google.com/document/d/1_Fk1_z1LdD5mhhLN4Eui37NTvaXEFl96Zlia-2ilcuk/edit?usp=sharing

· Transmisiune live din centrele sociale

Directorul executiv al DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac, a spus că scopul acestei campanii este acela de a oferi „transparență serviciilor pe care le oferim, de a facilita schimburi de experiență, dar și de a implica societatea civilă în acțiunile și proiectele noastre. De la lansarea campaniei Porți deschise din anul 2009, chiar și cu întreruperi de-a lungul anilor, interesul din partea comunității cu privire la ceea ce se întâmplă dincolo de porțile unui centru de copii sau adulți a crescut foarte mult. Faptul că am început să devenim mai vizibili și mai deschiși, prin tot ceea ce facem, a condus la o mai mare încredere în serviciile noastre, la creșterea numărului de voluntari, precum și la parteneriate cu instituțiile și organizațiile interesate de activitatea de asistență socială”.

Dacă în anul 2019 și în anii anteriori s-au putut vizita centrele de copii și adulți fără nici o restricție (vizitatori din toate mediile, începând cu familiile beneficiarilor și până la reprezentanții instituțiilor, ai presei și ai organizațiilor partenere, elevi și profesori din cadrul școlilor, liceelor, dar și de la USV), anul 2020 a reprezentat un an extrem de greu, din toate punctele de vedere, iar sentimentul izolării a fost resimțit adânc de beneficiarii DGASPC Suceava, obișnuiți să socializeze, să fie apreciați și vizitați, mai ales în perioada sărbătorilor religioase.

Cu toate restricțiile și măsurile de protecție, de izolare sau carantinare prin care au trecut cu toții, dar mai ales personalul din cadrul centrelor, responsabil de sănătatea și protecția beneficiarilor, a completat Nadia Crețuleac, „putem spune că anul 2020 a fost un an al provocărilor, al deciziilor responsabile, al lucrului în echipă, pentru că doar împreună am reușit, doar fiind uniți și crezând cu putere că putem face imposibilul. Și așa a fost! Acum putem afirma faptul că împreună am învins pandemia, împreună am devenit mai puternici. Așadar, după ce în anul 2020 am avut porțile închise, unele centre fiind chiar în carantină totală, ediția din acest an a Campaniei <Porți deschise spre comunitate> va fi online, pentru că activitatea în cadrul centrelor continuă și fără vizitatori, pentru că beneficiarii noștri au nevoie de mișcare, de activitate, de ergoterapie, de valorizare și de sentimentul utilității, așa cum îl avem fiecare dintre noi. Și cum regulile din perioada pandemiei sunt rescrise mereu și într-o continuă dinamică, în acest an avem concursul nemijlocit al Consiliului Județean (CJ) Suceava în organizarea acestei campanii. Un reprezentant al Consiliului Județean Suceava va merge, împreună cu un reprezentant al instituției noastre, în fiecare centru, în perioada programată, de unde vor transmite live, pe pagina de Facebook a CJ Suceava și pe cea a DGASPC Suceava, câteva momente dintr-o zi obișnuită, dar mult așteptată de către beneficiarii noștri”.