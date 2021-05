Luni, 24 Mai 2021 (16:43:25)

Cercetătorii de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava au avut o evoluție excelentă la cea de-a XIII-a ediție a European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2021. Nu mai puțin de trei medalii de aur și de argint au obținut universitarii suceveni. La concursul care s-a desfășurat online în perioada 20-23 mai au fost prezentate peste 280 de invenții şi proiecte de cercetare, cu autori din peste 20 de țări, precum:Australia, Bulgaria, Cambodgia, Canada, China, Croația, Hong Kong, India, Indonezia, Iran, Japonia, Iordan, Coreea, Liban, Macao, Macedonia, Malaiezia, Maroc, Moldova, Filipine, Polonia, Qatar, Rusia, Singapore, Sudan, Taiwan, Thailanda, Turcia, Ucraina, Statele Unite ale Americii şi Vietnam. Pe parcursul celor două zile lucrările au fost evaluare de un juriu internaţional, coordonat de Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, de la Universitatea Perlis din Malaysia, şi Ljiljana Pedisic, preşedintele Asociaţiei Inventatorilor din Croaţia.

Iată echipele de la USV care au obținut cele șase premii:

· Medalia de aur pentru invenția Interlocking system, autori:Nițan Ilie, Milici Laurențiu Dan, Poienar Mihaela, Cernușcă Dumitru, Pața Sergiu Dan, Pianîh Alexei, Pentiuc Radu Dumitru, Popa Cezar, Rață Mihai, Ungureanu Constantin;

· Medalia de aur pentru invenția Pumping system, autori:Toader Eusebiu, Nițan Ilie, Pavăl Mihaela, Milici Laurențiu Dan, Cernușcă Dumitru, Milici Mariana Rodica, Graur Adrian, Dimian Mihai, Ungureanu Constantin;

· Medalia de aur pentru invențiaAutomatic system for monitoring drivers' attention, autori: Toader Eusebiu, Pavăl Mihaela, Milici Laurenţiu Dan, Bobric Crenguţa Elena, Irimia Daniela, Vlad Valentin, Nițan Ilie, Graur Adrian;

· Medalia de argint pentru invenția Method and system for power supply to isolated electrical consumers, autori: Bejenar Ciprian, Bejenar Marian, Milici Laurențiu Dan, Irimia Daniela, Afanasov Ciprian, Toader Vasile-Eusebiu, Grosu Oana-Vasilica, Țanța Ovidiu-Magdin;

· Medalia de argint pentru invenția Energy recovery system, autori: Milici Laurenţiu Dan, Pavăl Mihaela, Nițan Ilie, Grosu Oana Vasilica, Toader Eusebiu, Popa Cezar Dumitru, Atănăsoae Pavel, Bobric Crenguţa Elena, Irimia Daniela;

· Medalia de argint pentru invenția Equipment for flip turn learning in swimming lessons, autori: Vizitiu Elena; Milici, Laurenţiu Dan; Pavăl Mihaela.

„Premiile obținute de cercetătorii suceveni subliniază paleta largă de domenii în care cadrele didactice și studenții doctoranzi de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din Suceava își desfășoară activitatea, precum și potențialul creativ al acestora”, a precizat șef lucrări dr. ing. Constantin Ungureanu, membru al juriului internațional al Salonului EUROINVENT.