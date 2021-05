Duminică, 23 Mai 2021 (14:26:13)

În cadrul Conferinței Naționale „Creatori de Educație”, ediția a II-a, eveniment organizat în perioada 17-20 mai 2021, la București, în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, două cadre didactice sucevene au fost premiate pentru proiecte de succes în educație.

Este vorba de prof. Tatiana Vîntur(Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava), inspector școlar pentru educație permanentă la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, pentru proiectul „Campania de prevenire a violenței RESPECT”, și prof. înv. primar Daniela Lungoci, Școala Gimnazială Ipotești, pentru proiectul „Interesanta noastră călătorie STEAM”. Județul Suceava s-a prezentat în competiție cu 11 proiecte realizate de „Creatori de Educație”.

Valorizare

Dacă inspectorul școlar Tatiana Vîntur cu RESPECT promovează climatul educațional în armonie și siguranță respectând 3R: ”respect față de sine, respect față de ceilalți și responsabilitate față de acțiunile tale, sub umbrela multicoloră a curcubeului colorează pacea și binele în școlile sucevene (RESPECT a unit școlile din județ, dându-le strălucire prin activități și idei creative)”, prof. înv. primar Daniela Lungoci promovează științele spațiale, programarea și robotica: „Cu ajutorul kiturilor Lego, Snap Circuit și al altor materiale electronice din <trusa inginerului> a desfășurat activități de explorare și învățare experiențială <learning by doing>. Interesantă călătorie, meșteșugit inițiator!”.

„Creatorii de Educație”, generația 2020, au fost valorizați într-un eveniment special, „Gala Creatorilor de Educație”, care s-a bucurat de participarea secretarilor de stat Maria Ștefania Manea și Radu Szekely, coordonatorul e-learning CNPEE, Olimpius Istrate, coordonatorul RED (Resurse educaționale deschise), Liviu Costandache, „ale căror mesaje au validat proiecte creative, inovatoare al căror impact se regăsește în mediul școlii”.

„Un potențial model de bune practici, la nivel național”

Proiectele premiate în cadrul selecției naționale au fost prezentate în cadrul a două sesiuni diferite, fiind moderate de Mirela Negreanu – expert coordonator național asigurarea calității în acreditare și formare, George Pataki – expert operațional implementare formare și, respectiv, Nicoleta Mircea – expert operațional implementare formare, Emil Dragomirescu – expert operațional implementare formare.

„În numele întregii echipe a proiectului CRED, transmit mulțumiri și felicitări tuturor participanților la selecția <Creatori de Educație>, ediția 2020. Fiecare cadru didactic a demonstrat, astfel, că este un model inspirațional pentru colegii din întreaga țară. Fiecare participant a câștigat respectul comunității educaționale, întrucât a pus la dispoziția colegilor practicile utilizate cu succes în propria activitate didactică, devenind un potențial model de bune practici, la nivel național, într-un moment în care avem nevoie, mai mult ca niciodată, de o mobilizare exemplară caracterizată prin dăruire și solidaritate”, a spus Merima Carmen Petrovici, manager al proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.