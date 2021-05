Marţi, 18 Mai 2021 (11:38:32)

Au apărut cireșele în piețele sucevene. Nu sunt cireșe de mai autohtone, pentru că vremea e un pic întârziată, ci cireșe aduse din Grecia. Prețul este ca de trufandale, mai exact 50 lei/kg. Dacă doriți să vă satisfaceți pofta puteți cumpăra și la bucată, respectiv 1 leu/cireașa. Comercianții de la Piața Mare spun că prețul a fost chiar și mai mare, de 80 lei/kg, dar între timp a scăzut un pic. ”Se vând, chiar și cu kilogramul, dar sunt oameni care iau de 5 lei sau de 10 lei. Pe scurt, sunt clienți”, a spus o femeie care avea la vânzare cireșe.

Dacă la cireșe prețul din piață era universal, pentru căpșuni se practicau tarife diferite. Cele mai scumpe căpșuni sunt 16 lei/kg și sunt de Satu Mare, în timp ce suratele lor din Grecia se vând cu 11 lei/kg. Am găsit căpșune și la 8 lei/kg. Explicația: sunt de ieri și nu sunt la fel de proaspete ca cele aduse azi.

Piața de legume și fructe, în special, este una foarte ridicată. Pe lângă produsele la care am făcut referire, am fotografiat și alte prețuri. Roșiile oltenești sau de Galați se vând cu 12 lei/kg, strugurii sunt 15 lei/kg, pepenele galben are prețul de 15 lei/kg, caisele, aduse tot din Grecia, se vând cu 10 lei/kg, în timp ce varza românească nouă are prețul de 5 lei/kg, iar ardeiul gras se comercializează cu 12 lei/kg. Bani să aveți, că produse găsiți pentru toate gusturile.