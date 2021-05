Luni, 17 Mai 2021 (13:09:47)

Alianța Franceză din Suceava, în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare”, cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei, își propune să încurajeze învățarea limbii franceze și să promoveze valorile Francofoniei în comunitatea suceveană prin cursurile de limbă franceză și activitățile tematice din cadrul „După-amiezelor francofone” și al proiectului “Francofonia în comunitate”.

Miercuri, 19 mai 2021, elevii Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară din Suceava vor prezenta online activitatea „Chantons la joie du théâtre”, sub îndrumarea profesoarelor Gabriela Giuraniuc și Nastia Ungureanu.

Trupa de teatru a liceului, „Ados sur scène”, va prezenta piesa „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale, un prilej pentru publicul larg de a aprecia talentul artistic al elevilor din clasa a XI-a E. Lor li se vor alătura colegii din clasele a IX-a C, D, E, a X-a C și a XI-a C, care au pregătit un miniconcert de muzică franceză, sub coordonarea profesoarelor Nastia Ungureanu și Bianca Gvinda.

Organizatorii ne-au spus că această activitate urmărește familiarizarea elevilor cu actul artistic și cu elemente de cultură și civilizație franceze.

În fiecare miercuri, activitățile tematice ale Alianței Franceze pot fi urmărite pe adresa de facebook a Alianței Franceze din Suceava: https://www.facebook.com/Alliance-Francaise-de-Suceava-100509888805151, pe site-ul Consiliului Județean: cjsuceava.ro/index.php/biroul-francez sau pe site-ul Alianței Franceze din Suceava: https://afsuceava.ro.