Vineri, 14 Mai 2021 (13:20:20)

Prim-ministrul României, Florin Cîțu, a declarat, vineri, la Suceava, că în momentul de față în România sunt îndeplinite condițiile pentru ca în următorii patru ani să se ajungă la „o explozie” a creșterii economice, însă pentru aceasta trebuie să se ajungă în etapa „post-pandemie”.

Florin Cîțu a spus că în etapa post-pandemie atenția va fi concentrată din nou pe economie. „Timp de un an de zile, am fost concentraţi pe sănătate, pe pandemie, dar trebuie să revenim la perioada post-pandemie. Am pregătit măsurile economice, avem în negociere PNRR, sunt fondurile europene, dar trebuie să trecem de această perioadă şi numai prin vaccinare, printr-o campanie de vaccinare de succes putem să ajungem mai repede la această perioadă”, a spus Cîțu.

El a subliniat faptul că în momentul de față lucrurile arată foarte bine în economie. „Venitul creşte, puterea de cumpărare a românilor creşte, avem investiţii în creştere şi sunt resurse financiare pe care le aşteptăm, 29,2 miliarde de euro din PNRR, 46 de miliarde euro fonduri europene, plus bugetul de stat, în fiecare an. Deci avem toate condiţiile pentru a avea în următorii patru ani o explozie a creşterii economice, un număr mai mare de locuri de muncă, putem să facem şi autostrăzi, şi spitale, lucruri care nu s-au făcut în 30 de ani de zile”, a spus premierul României. El a declarat că toate acestea vor putea fi realizate dacă România va trece de pandemia de coronavirus.