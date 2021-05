Vineri, 14 Mai 2021 (12:31:58)

Premierul României, Florin Cîțu, a avut, astăzi, o discuție cu directorii de spitale din județul Suceava, el mulțumindu-le acestora pentru ceea ce au făcut în perioada pandemiei de coronavirus. La discuția cu premierul au participat managerul Spitalului Județean Suceava, Alexandru Calancea, precum și directorii de spitale din municipiile și orașele din județ. „În primul rând, le mulţumesc şi le-am mulţumit, pentru că a fost un an foarte greu şi încă nu s-a terminat, dar a fost un an foarte greu prin care am trecut. Mai ales şi aici la Suceava știu că a fost o situație dificilă”, a spus Florin Cîțu. El le-a transmis directorilor de spitale să nu se grăbească cu transferul paturilor din secțiile de terapie intensivă Covid la non-Covid. „Trebuie să găsim un sistem prin care, da, vom transfera în perioada următoare, dacă situația se menține la fel ca până acum, paturi la ATI - COVID către non-COVID, dar se punem la punct un sistem prin care vom putea într-o perioadă relativ scurtă, de maxim 10 zile, dacă este nevoie, să readucem aceste paturi înapoi în zona COVID”, a declarat la Suceava Florin Cîțu.