Miercuri, 12 Mai 2021 (13:07:22)

După succesul înregistrat cu „PiSiCi”, protagoniștii trupei „Fără Zahăr”, Bobo Burlăcianu și Bobi Dumitraș, propun publicului sucevean un nou proiect muzical – „PiSiCi 2”, care va avea premiera sâmbătă, 15 mai, la ora 19:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava.Bobo Burlăcianu vorbește cu entuziasm despre spectacolul-concert „PiSiCi 2”: „<Pisicile se întorc! Şi din coruri sună!>. Vă întrebaţi cumva: oare ce s-a mai întâmplat în lumea pisicilor? Nu e nevoie. Vă spunem noi oricum. Noi, cei de la compania Fără Zahăr, am creat un nou serviciu prin care vă spunem lucruri fără ca voi să depuneţi efortul de a întreba. De aceea, vă oferim acum Pisici 2! Pe scurt, Alioşa emigrează peste ocean, unde lucrează pentru un mare fabricant de lapte praf. Iar Andrei se întoarce acasă. În plus, mai apar în spectacol un inventator, un impresar, un purice, un iaz cu hipopotami, un sac maro, câţiva şoareci, o pisică de mare, un lăutar şi Dumnezeu. Pisica, oricum îi dai drumul, tot în picioare cade.”

Spectacolul-concert „PiSiCi 2” pus la cale de „Fără Zahăr”: Regie muzicală: Bobo Burlăcianu. Versuri: Bobi Dumitraș. Bobo Burlăcianu. Muzica: „Fără Zahăr”. Scenografie: Bobo Burlăcianu. Ilustrații: Anamaria Țăranu. Pisicile (actori): Răzvan Bănuț, Horia Butnaru, Cristina Florea, Cătălin Ștefan Mîndru, Cosmin Panaite, Clara Popadiuc.

· Bobo Burlăcianu și Bobi Dumitraș – „Fără Zahăr”

În 2001, Bobo Burlăcianu și Bobi Dumitraș înființează trupa „Fără Zahăr” și debutează la cenaclul Moldavia de la Casa de Cultură a Studenților Iași. Fără Zahăr s-a impus printr-un stil muzical unic: o combinație reușită de hip hop, rock și folk alternativ care parodiază cu mult umor, ironie și inteligență viața rurală a românilor. Bobo Burlăcianu, artist, interpret și compozitor român, debutează în calitate de compozitor de muzică de teatru, în 2007, cu spectacolul „With a Little Help from My Friends” de Maria Manolescu, în regia lui Radu Apostol, de la Teatrul Național Iași. Colaborează apoi cu renumiți regizori din țară și compune muzică de teatru pentru multe spectacole montate pe diferite scene ale teatrelor din țară, cum ar fi: „Familia Fără Zahăr” - regia Radu Apostol, „De vânzare/For sale” - regia Gianina Cărbunariu, sau „România, te pup” – regia David Schwartz. În 2004 o cunoaște pe Ada Milea, cu care începe o colaborare frumoasă, cântând și jucând alături de îndrăgita artistă în spectacolele-concert Quijote, adaptare după Miguel de Cervantes, Nasul, după N.V. Gogol, și Deliruri, după poeme de Ion Mureșan, reeditat ulterior cu titlul Alcool. Bobo Burlăcianu este cel care semnează și regia muzicală a spectacolelor „Orașul” de la Teatrul Luceafărul Iași și „Metamorfoze” de la Teatrul de Nord Satu Mare.

Artist, compozitor, umorist și comediant, Bobi Dumitraș a compus versurile celor mai cunoscute piese ale formaţiei Fără Zahăr: Sandu, Hip-hop ș-așa, Stella, D’la sate, Cățaua, Dor di tini, făcându-se remarcat printr-un stil inconfundabil, cu versuri comice de satiră socială pe teme inspirate din viața satului românesc. Spectacolul „Familia Fără Zahăr” montat la Centrul Educațional Replika din București, în regia lui Radu Apostol, și spectacolele concert „Orașul” de la Teatrul Luceafărul Iași și „Metamorfoze”, care a avut premiera, de curând, pe scena Teatrului de Nord Satu Mare, poartă amprenta lui Bobi Dumitraș, el fiind cel care a realizat scenariul pentru cele trei spectacole. Bobi Dumitraș și-a îndreptat atenția și către un alt tip de exprimare artistică, este vorba despre stand-up comedy. Bobi este unul dintre finaliștii celei de-a șasea ediții iUmor. În prezent, Bobi continuă să facă ce știe cel mai bine, textele sale savuroase, pline de umor și ironie făcând publicul să râdă și să se destindă și să uite puțin de problemele sau neplăcerile de zi cu zi.